El Premio Joven Empresario Burgos 2026 se entregará el 7 de mayo

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

«Emprender es una decisión que muy poca gente se atreve a tomar, cada vez menos». Al hilo de esta reflexión, el director general de Cajaviva Caja Rural, Ramón Sobremonte, ve más necesario que nunca seguir apostando por el talento emergente en la provincia de Burgos. Sobre todo porque, desde 2020, el número de autónomos ha caído un 4,9% mientras en el conjunto de España, en ese mismo periodo de tiempo, el crecimiento ronda el 4,7%.

Los datos que maneja la entidad dibujan un panorama «decepcionante» pero no irreversible. Por ello, Caja Viva y la Fundación Caja Rural volvieron a renovar este martes, tras 15 años de apoyo incontestable, su convenio de colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos (AJE). Lo que se busca, según Sobremonte, es revertir esa tendencia «contracorriente» que en 2025 arrojó un saldo negativo del 0,6% con 156 autónomos menos que el año anterior.

Agradecido por las «facilidades» que brinda este convenio, el nuevo presidente de AJE, Mario Pérez, incidió en la necesidad de «cuidar» a quienes deciden impulsar sus propios proyectos, máxime cuando «ser joven y emprender es muy difícil». Sobre el acuerdo, uno de los puntos más «ventajosos» sería la figura del «facilitador financiero», que se seguirá potenciando para analizar planes de empresa y ofrecer asesoramiento en distintas áreas, inclusive el ofrecimiento de productos y servicios desde Cajaviva.

Tal y como expuso Sobremonte, el acuerdo también contempla «condiciones especiales» para los asociados de AJE y la financiación del Premio Joven Empresario Burgos, cuya entrega se hará efectiva el 7 de mayo. Se trata, en palabras de Pérez, de una gran «oportunidad para presentar proyectos emergentes» que requieren mayor respaldo y visibilidad.

Con el plazo de presentación de candidaturas abierto hasta el 27 de abril, la responsable de Innovación y Estrategia de AJE, Leyre Sanz, detalló que los aspirantes deben ser menores de 41 años, residir en la provincia de Burgos y haber iniciado su proyecto empresarial, como pronto, el 1 de enero de 2023.

Quienes se presentan son, a juicio de Sobremonte, «jóvenes muy osados y valientes». No por el mero hecho de emprender, que también, sino porque «tienen que defender un proyecto que es su vida en muy pocos minutos».