El reto más curioso de Burgos: cantar con un vaso de agua y una pajita

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Estudiantes de la Universidad de Burgos, la Universidad de Valladolid, Universidad de León y el Politécnico de Leiria (Portugal) y alumnos del IES Félix Rodríguez de la Fuente han desarrollado una innovadora campaña de concienciación sobre el cuidado de la voz en el marco de un proyecto internacional de Aprendizaje-Servicio (ApS), coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Voz, el 16 de abril.

El proyecto ha reunido a alumnado de Logopedia, Magisterio, Enfermería y Bachillerato de Excelencia que ha trabajado de manera interdisciplinar e internacional para diseñar materiales divulgativos dirigidos a toda la población que usa la voz como herramienta de comunicación y especialmente a la comunidad educativa, uno de los colectivos más vulnerables a los problemas vocales.

Una campaña creada por estudiantes para generar impacto real

Como resultado del proyecto, los estudiantes han diseñado una campaña completa que incluye un reel audiovisual de sensibilización, un reto viral en redes sociales, una canción original con mensajes clave sobre salud vocal y un tríptico informativo dirigido a estudiantes y docentes, con una estimación que llegue a más de 40.000 personas.

El reto viral ganador, ideado por la Universidad de Burgos, consiste en que coger un vaso con agua y una pajita y soplar por la pajita dentro del agua e intentar cantar la canción que se quiera y ver si la gente adivina qué canción es. Cuando termines hay que dejar la pajita y decir ‘¡Tu voz cuenta!’. #tuvozcuenta

Cartel explicativo del reto.ECB

Estos materiales han sido seleccionados como propuestas ganadoras tras un concurso interno en el que participaron numerosos equipos de estudiantes, valorándose criterios como la creatividad, el rigor científico y la capacidad de impacto social, con estos resultados: Reel ganador: Claudia Silva y Carlota Abel, del Grado en Magisterio de Primaria, Universidad de Valladolid; reto viral ganador: Grado en Educación Primaria, Universidad de Burgos; canción ganadora: Grado en Educación Primaria, Universidad de Burgos, y tríptico ganador: Alejandro Arias, Carolina Martín y Sofía Seco, del Grado en Logopedia, Universidad de Valladolid.

Salud vocal: un problema silencioso en el ámbito educativo

Diversos estudios señalan que más del 50% de los docentes experimenta problemas de voz a lo largo de su carrera, lo que afecta no solo a su salud, sino también a la calidad de la enseñanza. Sin embargo, la formación en prevención vocal sigue siendo limitada tanto en la educación universitaria como en las etapas escolares. Este proyecto busca precisamente cubrir ese vacío, trasladando el conocimiento científico a la sociedad de una forma accesible, atractiva y cercana, utilizando herramientas actuales como las redes sociales, la música y la comunicación audiovisual.

Educación, salud y compromiso social

La iniciativa se enmarca dentro de la alianza universitaria europea RUN-EU y responde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 3, 4 y 17), promoviendo la salud, la educación de calidad y la cooperación internacional. Además de su impacto en la comunidad, el proyecto ha permitido a los estudiantes desarrollar competencias clave como el trabajo en equipo, la comunicación, la creatividad y el uso de tecnologías digitales y de inteligencia artificial.

Una campaña para escuchar… y cuidar la voz

Los materiales generados serán difundidos desde las plataformas y redes sociales de las Universidades y en centros educativos, redes sociales y asociaciones profesionales (CFIE Burgos, Asociación de Profesores de CyL, Fundación Personas) y medios de comunicación, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar la voz como herramienta fundamental de comunicación y bienestar.

Se trata de un proyecto coordinado y dirigido por Manuela del Caño Espinel, profesora del Área de Expresión Musical del Departamento de Didácticas Específicas de la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos y directora del Grupo de Innovación Docente de la Universidad de Burgos SINAPSICA. Además, participan los profesores Esther García Olmos (Universidad de Valladolid); Claudia Rolando (Universidad de León); Guillermo Alonso Ares (Universidad de León); Sara Azcona Alonso (IES. Félix Rodríguez de la Fuente) y Ana Margarida D' Aires Pinto (Universidad de Leiria).