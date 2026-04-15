GaiaRooms llega a Burgos: Así es el hotel donde la recepción está en tu bolsillo

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La hotelería convencional sigue transformándose y Burgos acaba de convertirse en escenario de este cambio. GaiaRooms, la compañía salmantina especializada en gestión de alojamientos digitalizados, ha desembarcado en la capital burgalesa con la adquisición del Hotel Cardeña. Este establecimiento de tres estrellas y 27 habitaciones, situado en el centro urbano, marca «un hito en la expansión de la firma por Castilla y León», tal y como señala el ceo y cofundador de GaiaRooms, Enrique Domínguez.

GaiaRooms nace de una realidad evidente en el sector hotelero como es «la existencia de miles de pequeños y medianos establecimientos con potencial, pero con una gestión poco profesionalizada y escasa digitalización, que quedan fuera, hasta ahora, del interés del sector por pequeño, difícilmente operables o ineficientes financieramente», explica Domínguez. Para dar respuesta a ese inconveniente, «combinamos tecnología, automatización y una operativa centralizada que permite transformar estos activos en alojamientos más eficientes, rentables y competitivos», añade.

A diferencia del modelo tradicional, el Hotel Cardeña «funciona ya bajo un sistema de gestión 100% digital», lo que supone «la eliminación de la recepción presencial física» y que sea el huésped quien «gestione todo a través de su dispositivo móvil». Desde el proceso de ‘check in’ hasta la resolución de dudas o la atención al cliente, «todo se gestiona de forma autónoma», buscando «una experiencia de estancia más fluida, privada y adaptada a los tiempos actuales».

Antes incluso de llegar, «el cliente puede completar el check-in online, pagar o recibir las llaves». Al llegar, «accede directamente al establecimiento y a su habitación mediante cerradura electrónica, sin esperas ni interacción obligatoria».

Durante la estancia, «dispone de atención continua, información útil y recomendaciones personalizadas en tiempo real», apunta el ceo de la firma, quien asegura que, de esta forma, «se eliminan los tiempos muertos y se gana autonomía porque cuando todo el hotel cabe en su bolsillo, la estancia se adapta al huésped y no al revés».

Para Domínguez, la elección de Burgos no es casual. «La ciudad encaja perfectamente en el perfil que busca la compañía porque es un núcleo urbano consolidado con una demanda turística constante y un fuerte atractivo histórico». Según el ceo de la empresa, esta operación refuerza su red de hoteles eficientes, donde «el objetivo es combinar la rentabilidad a largo plazo con una experiencia de usuario cómoda y sostenible en ubicaciones clave».

La integración del hotel en la red de GaiaRooms será progresiva. Aunque el establecimiento comenzará a operar bajo gestión directa de la cadena de forma inmediata, «poco a poco se irán incorporando paulatinamente los estándares de eficiencia operativa y automatización». La intención de la compañía es seguir creciendo en la capital burgalesa, ofreciendo a otros propietarios locales «fórmulas flexibles que van desde el alquiler hasta la gestión integral o la compra directa» y, de hecho, la firma tiene al menos otras dos oportunidades con las que está trabajando de cara a «poder tener una oferta significativa y diversa en Burgos».

Impacto local

A pesar de su fuerte base tecnológica, Domínguez señala que la digitalización no implica necesariamente la destrucción de empleo, sino «su reconversión». En el caso del Hotel Cardeña, «el personal encargado de la limpieza y el mantenimiento, piezas clave para la calidad del servicio, se mantiene en sus puestos». Estos trabajadores «han sido integrados en la estructura del grupo, asegurando la continuidad laboral y aprovechando su conocimiento previo del hotel para garantizar un servicio de mantenimiento óptimo y cercano», asevera.

En el caso de la figura del recepcionista, Domínguez apunta que «deja de estar ligada a una presencia física constante y evoluciona hacia funciones de mayor valor añadido». Se encarga de «la atención remota al cliente, la gestión centralizada de operaciones, la resolución de incidencias o la supervisión de la experiencia del huésped».

El responsable de la firma apunta que «esto permite mejorar la eficiencia del servicio y, al mismo tiempo, ofrecer una atención más ágil y especializada» porque «el empleo se cualifica y se adapta a un modelo más tecnológico».

El modelo de GaiaRooms «no busca aislar al turista, sino conectarlo de forma más orgánica con la ciudad». Para ello, Domínguez señala que «el proyecto incluye acuerdos con comercios y servicios de proximidad como restaurantes, gimnasios y parkings para que el visitante consuma en el entorno inmediato, dinamizando así la economía de barrio». Es lo que denominamos «turismo conectado».

Con esta apertura, GaiaRooms busca consolidar su presencia en Castilla y León, sumando Burgos a su cartera en ciudades como Salamanca, Valladolid y León.