Inquietud en Virgen del Manzano por una nueva oleada de robos en Semana Santa

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

«Entraron, robaron y se marcharon». Sucedió hace un par de años, el Jueves Santo, en un domicilio de Virgen del Manzano. Por aquellas fechas, se produjeron varios asaltos en viviendas por la zona centro. La Policía Nacional acabó deteniendo a unos ladrones con joyas sustraídas. Ninguna pertenecía a la víctima de este robo que, impotente, ha vuelto a revivir aquel episodio tras tener constancia de que el pasado 2 de abril -también Jueves Santo, dichosa casualidad- alguien intentó acceder al piso de una vecina.

Ambos episodios tuvieron lugar por la mañana. Cuando la víctima del robo perpetrado en 2024 llegó a su casa, notó que «la llave bailaba». Pensó que «se había roto la cerradura», pero no tardó en comprobar que su dormitorio se encontraba completamente revuelto. Entonces, sus peores sospechas se confirmaron cuando descubrió que se habían llevado joyas y dinero.

Ese es, precisamente, el modus operandi habitual de los delincuentes especializados en asaltos domiciliarios. Generalmente, buscan objetos de valor y dinero en efectivo para abandonar las viviendas intentando no levantar sospechas. Y aprovechan periodos concretos, como las vacaciones de verano o de Semana Santa, para dar sus golpes.

Según ha podido saber este periódico, se han denunciado varios robos en viviendas a lo largo de este mes. También en vehículos, tanto en la calle como estacionados en garajes. En Virgen del Manzano y alrededores, los vecinos se sienten «desprotegidos». Hasta el punto de considerar, tal y como indica un residente a este diario, que actualmente «esta zona es carne de cañón».

«El miedo se te mete en el cuerpo. Imagina que vuelves y están dentro», reconoce la víctima del asalto de hace dos años. En aquel momento, las cámaras de seguridad estaban apagadas. Ahora, en cambio, permanecen operativas las 24 horas del día y la Policía tiene las imágenes en su poder para intentar esclarecer quién trató de entrar en el domicilio de esta vecina hace un par de semanas.

La mujer en cuestión, de edad avanzada, fue alertada por una cuidadora que vio cómo alguien se montaba en el ascensor tras no poder forzar la cerradura. Inmediatamente, dio la voz de alarma y la Policía se personó en cuestión de minutos. Sin embargo, no se localizó a nadie sospechoso en la zona.

Ya en Comisaría, le informaron de que «se pondrían con ello a partir del lunes» debido a la escasez de efectivos en Semana Santa y los despliegues que se estaban llevando a cabo para «controlar las procesiones». Mientras tanto, los vecinos aguardan expectantes cualquier novedad relativa al contenido de las cámaras de seguridad con la esperanza de que se pueda identificar al presunto asaltante que se dio medio vuelta al constatar que el piso no estaba desocupado en ese momento.

«No puede ser que haya cuatro policías de guardia», lamenta un vecino que conoce varios casos cercanos de personas a las que les han entrado a robar.

Aumentan las denuncias

El año pasado se contabilizaron 184 denuncias por robos con fuerza en domicilios en la capital burgalesa, un 13,6% más que en el ejercicio anterior. En el conjunto de la provincia, según los datos recabados por el Ministerio del Interior, hubo más de medio millar de casos. Tomando dicha estadística como referencia, se puede apreciar que más del 63,% de los delitos de esta naturaleza se concentraron en el medio rural, Aranda de Duero y Miranda de Ebro.

Lo habitual, bien lo saben las fuerzas y cuerpos de Seguridad, es que estos asaltos sean obra de bandas especializadas; itinerantes en muchos casos. Tampoco es extraño que los ladrones atesoren un amplio historial de detenciones a sus espaldas. Como el de un hombre y una mujer, recientemente arrestados, por un presunto delito de robo con fuerza, a finales de enero, en dos viviendas de un bloque residencial de nueva construcción ubicado en el distrito Centro-Norte de Burgos.

La investigación, según fuentes policiales, arrancó a raíz de las denuncias presentadas por los afectados. Los hechos, según pusieron de manifiesto, se produjeron a plena luz del día. Al poco, los agentes centraron sus sospechas en una pareja que, supuestamente, logró hacerse con un botín de unos 1.000 euros en efectivo, joyas cuyo valor supera los 4.500 euros y otros objetos.

Varias semanas atrás, los investigadores empezaron a seguir la pista a esta pareja. Nada se sabía de su paradero hasta que, hace unos días, la Policía Local acudió al mismo bloque de viviendas tras recibir el aviso de que ambos sospechosos se encontraban en su interior.

Durante el registro, los agentes localizaron distintos tipos de llaves, tanto de impresión para bombines de uso común como falsas para violentar cerraduras. De inmediato, se procedió a su arresto y traslado a las dependencias de la Policía Nacional.

Gracias a esta detención, fruto de la colaboración ciudadana, se pudo acreditar su participación en los robos denunciados. De hecho, el registro de un vehículo de alquiler se saldó con el decomiso de diversas herramientas, efectos y documentación que vincularían a esta pareja con los robos. En base a ello, ambos fueros puestos a disposición judicial y actualmente se encuentran en prisión preventiva. El hombre, por cierto, acumulaba 15 arrestos previos por delitos contra la propiedad.