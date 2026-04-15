El PSOE achaca la "preocupante" situación financiera municipal a la gestión del PP de la deuda de los consorcios

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Burgos atribuye la "preocupante" situación financiera municipal reflejada en la liquidación de las cuentas de 2025 a la gestión del equipo de Gobierno de la deuda heredada de los extintos consorcios de Villalonquéjar y del Desvío, ámbito en el que consideraba que se han tomado decisiones "desequilibradas" que, sumadas a otros factores, han tensionado la dinámica económica.

En concreto, la concejal socialista Sonia Rodríguez criticó la estrategia de los dos últimos años, con una amortización de deuda superior a los 70 millones de euros que, si bien reducía la carga financiera a largo plazo, ha supuesto, en su opinión, "estrangular" la capacidad económica inmediata. Como muestra, la edil señaló la caída del saldo de tesorería de 95,6 millones de euros en 2024 a 31,8 millones en 2025, así como el descenso del remanente de 70 a 22 millones, "lo que limita de forma notable el margen inversor".

A esta política de amortización intensiva por la que apostaba el PP, el PSOE sumaba la falta de avances en la refinanciación de la deuda vinculada a los consorcios, pese a que, según recordó su representante, existía un acuerdo político para llevarla a cabo, así como la "escasa capacidad" del equipo de Gobierno para generar ingresos a través de la venta de suelo. "¿Ahora hablan de impulsar una venta proactiva? ¿Qué han estado haciendo durante este tiempo? Lo conseguido en estos dos años es más bien pírrico", reprochó Rodríguez.

En este sentido, los socialistas consideraban que el PP ha dilapidado una situación de partida "saneada", con recursos disponibles y fondos europeos ya captados en el anterior mandato, para aplicar una gestión que "carece de la mínima planificación".

La edil enmarcó estas críticas en la valoración de la liquidación del presupuesto de 2025, de la que se daba cuenta en la comisión de Hacienda, que evidencia que el Ayuntamiento se encuentra "al borde" de la imposición por ley de un plan económico-financiero con tutela externa. Aunque reconocía que formalmente se cumplen los requisitos de estabilidad, destacó que esto ocurre por márgenes mínimos que el PSOE califica de "aprobado raspado".

Así, la capacidad de financiación consolidada apenas alcanza los 196.959 euros (en torno al 0,07% del presupuesto) y, según reveló Rodríguez, ya que el edil responsable del área omitió tal detalle en la presentación del documento, se logró gracias al resultado positivo de la Sociedad de Promoción ProBurgos, ya que el Ayuntamiento por sí solo arrojaba cifras negativas.

Además, la regla de gasto se cumple por solo 23.270 euros, una cuantía que, según la formación socialista, "se puede conseguir con ingeniería financiera para salvar un apuro, que es lo que parece que ha ocurrido". Frente a ello, la concejal criticó al equipo de Gobierno por actuar como "el mal estudiante que presume de aprobar por los pelos" y trasladar una imagen de normalidad que, a su entender, no se corresponde con la realidad económica.

Más allá de estos indicadores, el PSOE ponía el foco en el carácter estructural del problema, pues, "por primera vez en años, los ingresos ordinarios no han sido suficientes para cubrir los gastos corrientes", lo que ha generado un déficit de 16,37 millones de euros en operaciones no financieras. Rodríguez advirtió al respecto de que esta situación "no es coyuntural, sino que se ha ido agravando progresivamente", enmascarada por la llegada de fondos europeos. También criticó la caída de los ingresos propios en 7,35 millones desde 2018 y la falta de eficacia en ámbitos como la inspección tributaria, donde, denunció, se han dejado de ingresar recursos por falta de personal.

Ante este escenario, los socialistas urgían al PP a "interiorizar" el problema y abordar "cuanto antes" el plan de ajuste al que ya hacía alusión el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, para corregir la evolución de las cuentas antes de que sea obligatorio por ley. Aunque la edil del PSOE mostraba, a priori, su disposición a respaldar ese plan, reclamó al PP "responsabilidad" y un cambio de actitud, al considerar que hasta ahora ha existido una gestión "descuidada". Cuestionó también que el presupuesto de 2026, aprobado recientemente, no tenga en cuenta esta realidad y, lejos de corregirla, la pueda agravar con incrementos del 9,79% en el gasto de personal y del 7,6% en los gastos corrientes en un solo ejercicio.

La concejal socialista expresó sus dudas sobre la capacidad de reacción del equipo de Gobierno y sobre si las medidas que ahora se plantean llegarán a tiempo. Recordó que la liquidación de 2025 se conoce ya avanzado el ejercicio 2026 y que hasta ahora no se ha actuado, por lo que consideró que el diseño del plan en cuestión comienza "tarde y desde una posición complicada".