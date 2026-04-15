Vox propone modernizar los accesos a los campos de Pallafría desde la N-1 para garantizar la seguridad

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Mejorar los accesos por la N-1 a los campos de fútbol de Pallafría. Ese es el objetivo de una de las dos proposiciones que el grupo municipal Vox llevará al Pleno municipal del Ayuntamiento de Burgos de este viernes.

El portavoz de la formación, Fernando Martínez-Acitores, ha puesto el foco en «la deficiente situación de los accesos a los campos desde la carretera N-1», calificando el estado actual de «malo» y exigiendo una «actuación urgente que se integre en un plan global de rehabilitación de la instalación deportiva».

Para ello, Vox instará a las administraciones competentes a «mejorar el acceso a los campos como parte de la actuación global de modernización del espacio deportivo», así como a «realizar un estudio técnico que determine alternativas para lograr un tráfico más fluido y seguro, que contemple no solo la mejora del asfalto, sino también la iluminación, itinerarios peatonales y una señalética renovada» y «dar traslado de la propuesta a los colectivos deportivos que hacen uso de los campos».

Por otro lado, la formación ha presentado una segunda proposición de marcado carácter ideológico y administrativo centrada en el rechazo a la regularización masiva de inmigrantes. Martínez-Acitores ha vinculado directamente el colapso del padrón municipal en Burgos con estos procesos de regularización, asegurando que «no se trata de una casualidad estadística».

En este sentido, la propuesta de Vox exige entre otras medidas «el rechazo a la regularización de más de 500.000 inmigrantes a nivel nacional» y reclama «la repatriación inmediata de aquellos que cometan delitos, bajo la premisa de «recuperar la seguridad en las calles» y establecer una «prioridad nacional» en el acceso a las ayudas públicas y en el empleo».

El documento también recoge la necesidad de «implementar una política migratoria firme que acabe con el ‘efecto llamada’», proponiendo para ello «la eliminación de subvenciones a cualquier ONG que promueva la inmigración ilegal y el tráfico de personas».

Como medida concreta, la propuesta de Vox solicita «la creación de una ordenanza reguladora del procedimiento sancionador vinculado al padrón, con el objetivo de evitar fraudes y garantizar un control estricto de los residentes en la ciudad».