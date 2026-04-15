Vox alerta de una «situación límite» en las arcas de Burgos y acusa al PP de llevar al Ayuntamiento «a la deriva»

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Sumamente preocupados». Así se ha mostrado Fernando Martínez- Acitores, portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Burgos ante «la deriva económica del Consistorio burgalés». El concejal realizaba estas declaraciones después de que el responsable de Hacienda, el popular Ángel Manzanedo, anunciara en la presentación de la liquidación del presupuesto municipal de 2025 que el equipo de Gobierno trabaja ya en un plan económico-financiero propio, de carácter interno, para ajustar el equilibrio entre ingresos y gastos municipales en los próximos ejercicios sin recurrir a una subida de impuestos.

Un ejercicio que, a su juicio, confirma la «buena salud financiera» del Consistorio, pero que también evidencia la necesidad de «extremar la prudencia», pero que para los representantes de Vox «es una situación límite y muy preocupante para las arcas municipales».

La formación señala que, aunque el límite de gasto establecido se situaba en los 186 millones de euros, el gasto computable real «ha superado dicha cifra en 23.270 euros» y a pesar de este desfase, el portavoz de Vox lamentó que el concejal de Hacienda interprete estos resultados como una «situación buena», cuando en realidad «ha obligado al Ayuntamiento a elaborar un Plan Económico Financiero (PEF) interno para intentar embridar las cuentas sin recurrir a una subida de impuestos inmediata».

Precisamente sobre la subida de impuestos, Martínez- Acitores no dejó pasar la oportunidad de recordar la reciente subida de la tasa de aguas, lanzando un dardo directo a sus socios de gobierno. «Dicha subida estuvo apoyada y blindada» por el Partido Popular, insistiendo en que, «sin su voto a favor, no habría sido posible aplicarla». Para Vox, resulta paradójico que el PP «vaya presumiendo» de gestión mientras la ciudad se encuentra, a su juicio, «al límite de ser intervenida» debido «al incremento desmesurado en el apartado de gastos».

Así las cosas, el concejal de Vox se mostraba «perplejo» con la estrategia de conseguir ingresos del PP y tachó de «irreal» la previsión de obtener liquidez mediante la venta de parcelas municipales. «Dicen que los ingresos subirán a través de la venta de suelo, pero la realidad es que no se vende nada», denunció el portavoz, añadiendo que el «suelo bueno» que poseía el Ayuntamiento «ya ha sido liquidado en etapas anteriores».

Para Vox, la gestión del PP ha llevado al Ayuntamiento de Burgos a una situación «complicada» y «límite» que «compromete el futuro de las arcas municipales» y que «solo tiene dos soluciones, poner freno a un gasto desmedido o la subida de impuestos».