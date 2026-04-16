El PSOE propondrá crear un grupo de trabajo para recuperar el título de Ciudad Amiga de la Infancia

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Poner fin a la desidia incorregible del equipo de Gobierno del PP, especialmente en materia de políticas sociales y de infancia». El portavoz del grupo municipal socialista, Josué Temiño ha avanzado que su formación propondrá en el Pleno muncipal del viernes, una hoja de ruta para recuperar el título de Ciudad Amiga de la Infancia de Unicef.

Temiño acusó al área de Servicios Sociales de «secuestrar y hurtar» la información sobre la pérdida del sello al consejo de la Gerencia y a la ciudadanía hasta este mismo mes de abril. «Queremos hechos y que la ciudad cumpla con lo que implica tener este título, no solo recuperarlo sin más como pretende la alcaldesa Ayala».

Para ello, los socialistas propondrán la «creación de un grupo de trabajo multidisciplinar que incluya a la alcaldesa, los responsables de área y entidades del sector e iniciar inmediatamente el expediente oportuno para recupera el título de Unicef siguiendo los pasos indicados por la agencia y firmando este mismo año la solicitud de Burgos como candidata».

En este sentido, Temiño lamentó que lejos de mejorar la vida de los niños de la ciudad, un PP «desgastado» ha tomado decisiones que «van en contra de la infancia». Así, puso como ejemplo que «el edificio de Relaciones Laborales, que se iba a convertir en un centro para infancia y juventud, finalmente no lo será» o que «se haya acabado con el convenio con la entidad Saltando Charcos» y la «inacción en materia de seguridad vial en los traslados a los colegios de la ciudad».

Por otra parte, los socialistas también propondrán en la sesión plenaria un plan para «alcanzar la accesibilidad universal en todos los espacios municipales». Aunque Burgos cuenta con el Plan Municipal de Accesibilidad 2018-2023, la formación considera que «el avance en la eliminación de barreras sensoriales y cognitivas es insuficiente» y «es momento de actualizar el plan».

«Una ciudad inclusiva debe garantizar igualdad de oportunidades», señaló Temiño, y aseveró que «hay muchos espacios municipales con dificultades de accesibilidad para personas con movilidad reducida o discapacidad visual, auditiva o cognitiva».

Así, avanzó que «la propuesta incluye la realización de una auditoría técnica para actualizar el plan revisando todos los edificios municipales de la ciudad para detectar sus carencias en accesibilidad, la creación de un calendario de actuaciones y el compromiso de adaptar al menos un edificio al año, así como la reserva de una partida presupuestaria de 500.000 euros anuales para dicho objetivo».

Por último, la tercera propuesta del PSOE se centrará en poner en marcha una lanzadera al Centro de Biodiversidad ubicado en el cerro de San Miguel. Temiño recordó que tras la reforma del espacio, a lo largo del año se han registrado más de 9.000 visitas a las instalaciones y considera «inadmisible» que «no exista un transporte público adecuado para acceder al centro».

Por ello, los socialistas proponen la puesta en marcha de un servicio de lanzadera con minibús durante los fines de semana, que salga desde los Soportales de Antón. «Si estos no fuera posible por cuestiones de organización de los trabajadores del servicios de autobuses», el grupo municipal propone como alternativa «incorporar algunas paradas en el Centro de Biodivesidad de lunes a domingo en la línea 15».

Al margen de la proposición, Temiño instó al equipo de Gobierno a «desbloquear» la Ordenanza de Movilidad Sostenible para «permitir que el comprometido servicio de bicicletas públicas llegue también a este espacio».