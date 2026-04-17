El Fórum Evolución consolida a Burgos como sede de grandes eventos de danza con la llegada del Concurso Nacional Besaya

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El Fórum Evolución de Burgos acogerá el 18 y 19 de abril el Concurso Nacional Besaya Burgos 2026, un evento que reunirá a más de 750 bailarines de toda España, con más de 200 coreografías a concurso y la previsión de atraer a cerca de 2.000 asistentes a la ciudad. El certamen, que celebra su quinta edición, se organiza por primera vez fuera de Cantabria, donde se venía desarrollando hasta ahora, con el objetivo de consolidar a Burgos como una de sus sedes de referencia en el ámbito nacional.

La llegada de este evento se enmarca en la especialización y experiencia del Fórum Evolución en la acogida de encuentros vinculados a la danza, un ámbito en el que la ciudad ha reforzado su posicionamiento como sede idónea para este tipo de citas gracias a sus infraestructuras, su capacidad organizativa y su ubicación estratégica, según subrayaron hoy fuentes municipales.

El concurso se desarrollará en cuatro bloques a lo largo del fin de semana 18 y 19 de abril. El sábado estará dedicado a la danza urbana, mientras que el domingo se estructurará en tres bloques que abarcarán la danza clásica, contemporánea y neoclásica, así como la danza española y el estilo libre.

En total, participarán bailarines de todas las edades y categorías -desde nivel baby hasta categoría leyenda- en modalidades individuales, dúos y grupos, ofreciendo una programación amplia que abarca distintas disciplinas como danza clásica, contemporánea, española, urbana o estilo libre. El evento contará con un jurado formado por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la danza, entre los que se encuentran Marta Casas, Alex Díaz, Manuel Garzón y Marisa Mateo, encargados de valorar las coreografías presentadas.

Además de su vertiente competitiva, el Concurso Nacional Besaya mantiene un enfoque formativo y divulgativo, concebido como un espacio de aprendizaje, motivación y desarrollo artístico para los participantes. El certamen estará abierto también al público general, que podrá asistir a las competiciones en sus diferentes bloques. Las entradas se encuentran disponibles a través de los canales habituales de TeleEntradas.