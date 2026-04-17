El PP defiende una gestión económica «equilibrada, estable y ajustada» frente a las «alarmistas» críticas de la oposición

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha protagonizado un intenso debate económico durante la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto de 2025. El concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, defendió la gestión del equipo de Gobierno, calificando la situación financiera actual como «equilibrada, estable y con cuentas ajustadas». Según Manzanedo, el Ayuntamiento cumple estrictamente con la estabilidad presupuestaria, destacando una reducción de la deuda de 61 millones de euros, lo que a su juicio otorga una mayor capacidad inversora. «No hemos subido los impuestos ni lo vamos a hacer», subrayó, definiendo a Burgos como una «ciudad que avanza».

Sin embargo, las cifras no convencen a los grupos de la oposición. Desde Vox, su portavoz Fernando Martínez- Acitores mostró su preocupación por la trayectoria de las cuentas, alertando de una «deriva preocupante». El edil puso el foco en la caída del remanente, que ha pasado de 69 a 22 millones de euros, y en el descenso de las inversiones, que han caído de 15 a 3 millones. «Lo preocupante es la trayectoria», insistió el portavoz de Vox, restando valor a «los triunfalismos del equipo de Gobierno».

Mucho más crítica se mostró la concejala del PSOE, Sonia Rodríguez, quien calificó los informes de intervención como «alarmistas». Para la formación socialista, el Ayuntamiento está «al borde de la intervención debido a un techo de gasto al límite y a unos datos de estabilidad consolidada que solo se mantienen en positivo gracias a la Sociedad de Promoción».

Rodríguez afeó a Manzanedo que se apunte el tanto de la reducción de deuda, un dato que «ya era bueno con nosotros», recordó y advirtió que «el presupuesto de 2026 agravará la situación, obligando a pedir un préstamo de 25 millones de euros para inversiones».

En su turno de réplica, Manzanedo pidió a la oposición que «se aclaren», cuestionando la contradicción de acusarles de gastar mucho y, a la vez, de no hacer nada. El edil de Hacienda cifró en 60 millones las inversiones ejecutadas o en ejecución y defendió que el uso del remanente es fruto de una «gestión activa». «Si fuéramos el PSOE, tendríamos 60 millones en el banco pero la ciudad estaría parada», espetó. Respecto a la refinanciación de los consorcios, aseguró que se llevará a cabo, insistiendo en que el objetivo es «transformar la ciudad y no tener el dinero parado».

En el debate volvió a salir a la palestra la subida de la tasa de aguas. Manzanedo recordó que «la única subida de impuestos del mandato fue aprobada por Vox», y afirmó que, «gracias al PP, el incremento se quedó por debajo del 10% frente al 20%» que pretendían sus socios de Gobierno en aquel momento. A este tenor y visiblemente molesto, Martínez- Acitores respondió al popular que «dicha decisión estuvo avalada por informes técnicos y que en el consejo de Aguas de Burgos el PP cuenta con cuatro representantes frente a uno de Vox».

Modificación de crédito

La sesión plenaria también abordó la aprobación del expediente de modificación de créditos, de las facturas y la amortización de la deuda de 2026. Aunque Manzanedo lo calificó como un «mero trámite», la concejala socialista Nuria Barrio denunció que se trata de «un punto importante» porque «es una herramienta para pagar tarde lo que no se pagó bien».

Barrio puso como ejemplo las facturas pendientes de 2025, como los conciertos de la OSBU, los pañuelos de fiestas, decoraciones de ‘Isla Fantasía’ o el alojamientos de los participantes del festival de folclore, e incluso facturas de 2024. «Pagar dos años después no es de recibo. Debería ser excepcional, pero es su forma habitual de gobernar», criticó la concejal, quien preguntó «qué medidas se tomarán para evitar estos retrasos».

Tribunal Económico

Finalizando el apartado ecónomico, se presentó la memoria del Tribunal Económico-Administrativo, un órgano que, pese a su estabilidad, mantiene deficiencias «en medios personales, coordinación con Tesorería y digitalización de expedientes». Durante el ejercicio, el tribunal dictó 279 resoluciones con un volumen económico de 8 millones de euros, alcanzando una tasa de resolución del 147% y reduciendo los expedientes pendientes de 296 a 207.

Los datos «muestran una caída del 30% en los asuntos entrantes respecto a 2024, destacando un descenso del 70% en las reclamaciones por plusvalías, mientras que las quejas por recaudación subieron un 31%», apuntó Manzanedo, quien destacó que «el 32% de las reclamaciones fueron estimadas total o parcialmente».

Al margen de los meros datos, el popular advirtiño de la necesidad de renovar a los miembros del tribunal y de hacer un cambio de la presidencia. Así, avanzó que «el próximo pleno abordará ambas cuestiones». En este sentido, el socialista Julio César Arnáiz añadió que «si bien los datos son buenos, lo son no por la acción política sino por la acción funcionarial» y recordó que los trabajadores del Tribunal están enormemente tensionados» y «es momentos de dar respuesta a su petición de interinidad y que tengan una suplencia».