La UBU acercará una "formación a la carta" al tejido empresarial de Aranda

Un momento de la reunión entre la UBU y FAE Asemar en el despacho del rector, José Miguel García.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

FAE Asemar y la Universidad de Burgos (UBU), encabezada por su rector, José Miguel García Pérez, mantenían un encuentro de trabajo con el objetivo de alinear la oferta formativa universitaria con las necesidades reales del tejido empresarial de Aranda de Duero y su comarca. Además de García, participaban en la reunión el vicerrector de Desarrollo Estratégico y Planificación, Alfredo Bol Arreba; el vicerrector de Relaciones Institucionales, Cultura y Proyección Social, Delfín Ortega Sánchez; el gerente de la Fundación General de la UBU, Jorge Izquierdo Zubiate; y el director del Gabinete del Rector, Francisco José Hidalgo.

Durante la cita, FAE Asemar trasladaba las conclusiones del Diagnóstico Formativo Empresarial, un estudio que identifica las principales brechas de competencias y prioridades formativas del tejido empresarial local. El documento destaca como áreas clave en las que trabajar la digitalización y la incorporación de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, el liderazgo y la gestión de equipos y la formación técnica especializada y la prevención de riesgos laborales.

La patronal ribereña y la Universidad de Burgos coincidían en la necesidad de "una formación más práctica, adaptada a cada sector y con mayor conexión con la realidad empresarial, así como el interés en impulsar modelos de formación dual que faciliten la captación y retención de talento, enfocados principalmente a profesionales", según precisaban en el comunicado emitido tras el encuentro.

En este sentido, ambas entidades compartían la necesidad de "reforzar la presencia formativa en Aranda de Duero, valorando positivamente el desarrollo de programas específicos en el territorio, que contribuyan a mejorar la competitividad empresarial y evitar la fuga de talento".

Así, de la mano de FAE Asemar, la Universidad de Burgos acercará al tejido empresarial una formación a la carta, con el desarrollo de títulos propios y programas específicos a corto plazo, adaptados a las necesidades detectadas. Para ello, la institución educativa se ha comprometido a mantener una presencia activa en la sede de la patronal arandina mediante el establecimiento de una oficina de representación.

Asimismo, se ponía sobre la mesa la voluntad de renovar el convenio de formación existente entre ambas entidades, con el objetivo de fomentar y trabajar de forma conjunta en la atracción y retención de talento en Aranda de Duero.