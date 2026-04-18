Burgos renueva la señalización urbana para mejorar el tráfico y la orientación en la ciudad

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos está renovando y ampliando la señalización informativa urbana en las calles de la ciudad que llevaba años sin actualizarse. Los conductores que transitan por el término municipal ya se habrán dado cuenta de la nueva señalética que recoge información de utilidad para circular, ya que permite ubicar los recursos turísticos, así como las instalaciones deportivas, los aparcamientos públicos, las sedes de las administraciones públicas o los campus universitarios, entre otras posibilidades.

Esta actuación, que se desarrolla desde el área municipal de Tráfico, cuya concejalía delegada corresponde a José Antonio López, está vinculada con el contrato de instalación, mantenimiento y conservación de la señalización horizontal y vertical no luminosa y el balizamiento de la red viaria de la ciudad de Burgos, que desarrolla la empresa API Movilidad desde el año 2022.

A finales de 2025 comenzaron los trabajos y se prolongarán durante este ejercicio, ya que son numerosas las señales de tráfico que necesitan cambiarse por su deterioro y otras que se están instalando nuevas para ubicar, por ejemplo, en color verde la dirección de distintas calles.

Hasta la fecha se ha intervenido en varias vías principales como la ronda interior norte, compuesta por la avenida Príncipes de Asturias, Islas Baleares, Caja Círculo. Alcalde Valentín Niño, así como la avenida Villalonquéjar.

El eje formado por las calles Villadiego, José María Villacián Rebollo, avenida Palencia, calle de la Merced y calle Valladolid se ha completado a estas alturas del año.

En el polígono industrial Burgos Este se ha actuado en la calle Alcalde Martín Cobos, así como en toda la avenida de la Paz, donde, por ejemplo, se ha colocado señalética que antes no existía y que permite reconocer al conductor las calles Morco y Guardia Civil. En la plaza del Rey y en la avenida Cantabria, donde se ubican señales de interés para poder llegar a distintos puntos de la ciudad, también se ha actuado. Ha sido necesaria una obra civil para retirar las viejas señales y después cimentar las nuevas.

Por otro lado, en breve comenzarán las actuaciones en otras vías principales como son la avenida del Cid Campeador y la avenida Castilla y León.

Recientemente, el pasado 12 de febrero, la Junta de Gobierno dio el visto bueno a la prórroga del contrato suscrito con la mercantil API Movilidad S.A., del servicio de instalación, mantenimiento y conservación de la señalización horizontal y vertical no luminosa y el balizamiento de la red viaria de la ciudad de Burgos, para el periodo comprendido entre el 12 de abril de 2026 y el 11 de abril de 2027.

El contrato con esta empresa viene de abril de 2022, cuando se formalizó, y la cláusula cuarta establece que «la duración del contrato es de cuatro años, pudiendo prorrogarse por un año más». La cuantía asociada a esta prórroga por un año es de 756.250 euros, pero el valor estimado del contrato fue de 3.025.000 euros.

Durante estas anualidades, las actuaciones más habituales han sido las relativas al repintado de señalización horizontal y ahora le ha tocado el turno a la vertical, que sigue el modelo conocido como tipo AIMPE, propuesto al inicio de los años 80 del pasado siglo por la Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de España con el fin de conseguir un mayor orden y uniformidad en las señales informativas de las ciudades.