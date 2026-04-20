Suárez carga contra las "aviesas intenciones" del PNV con Treviño y exige respeto al Estatuto de Castilla y León

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, cargaba con dureza contra las recientes declaraciones del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, sobre la posibilidad de un referéndum en Treviño en relación con su integración en Álava, para denunciar que estas palabras suponen un ataque al marco legal vigente.

El dirigente burgalés aseguró que estas posiciones "constatan un propósito que ha estado más o menos oculto" y que, a su juicio, responden a las "verdaderas aviesas intenciones del nacionalismo vasco", que, añadía, "tienen en Pedro Sánchez a su principal aliado, por su propia debilidad".

En este contexto, reclamó respeto al marco jurídico y dejó claro que cualquier planteamiento debe ajustarse a la normativa vigente. "Lo que pedimos al País Vasco es que en todo proceso respete el Estatuto de Autonomía de Castilla y León", insistió, para recordar que, en cualquier caso, los mecanismos para modificar la adscripción territorial están "recogidos, protegidos y garantizados" en dicho documento.

"Es ahí donde tenemos que aferrarnos para defendernos", apuntó, pues el presidente de la institución provincial denunciaba que, "efectivamente, lo que se está haciendo es un ataque al margen de la legalidad" y alertaba de que abrir este tipo de debates sin mención ni referencia expresa a las normas supone "un precedente peligroso".

A su juicio, la petición del PNV al Ejecutivo de Pedro Sánchez introduce una notable "incertidumbre", que Suárez vinculó además con otras decisiones políticas recientes. Denunciaba así "privilegios a unos territorios frente a otros" y subrayaba que en este caso "se trata de palabras mayores", pues, concretó, "ya no estamos hablando de financiación o energía, sino de la identidad del pueblo, de su historia y del territorio".

No obstante, defendió que cualquier debate es posible siempre que se respeten "las normas del juego que nos hemos dado", que a su juicio, permiten "cualquier debate, cualquier discusión".

Además, puso el acento en el papel y la principal preocupación de la Diputación, centrada, aseguró, en garantizar la igualdad: "Lo que nos interesa es que los treviñeses y cualquier burgalés, viva donde viva, tengan los mismos servicios, las mismas oportunidades y vean en sus administraciones elementos vertebradores y no divisores".