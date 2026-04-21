31 autobuses municipales de los 58 que salen a diario están en servicio y estas son las líneas canceladas

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

"Como si estuvieran en servicio mínimos por una huelga o como en la pandemia". Así está trabajando el Servicio de Autobuses en Burgos, tras perder en un incendio más de la mitad de la flota.

La alcaldesa, Cristina Ayala, ha explicado que la afección es "muy importante" porque han podido salir este mañana 31 vehículos de los 58 que recorren las calles a diario, tras quemarse en un "voraz" fuego 39 vehículos.

Se han tomado decisiones rápidas que podrían ir cambiando en los próximos días, pero de momento se han suspendido hasta cinco líneas. Se trata de la 7, del Pilar a Vista Alegre; la 9, de plaza España a Cortes; la 10, de Gran Teatro a Derechos Humanos; la 15, del centro histórico (todos los autobuses pequeños han ardido), y la 20, de plaza España a Fuentes Blancas.

La línea 23, de plaza España a la estación de tren, como tiene menos frecuencias, salió a primera hora, y después el vehículo se está utilizando para reforzar otros servicios.

Así lo ha explicado Ayala, que ha precisado también que se ha tratado de atender a todos los barrios y que la línea que se verá menos afectada por la pérdida de frecuencias es la 1, que es la que más viajeros mueve. En este caso, si habitualmente sale un vehículo cada 8 minutos, pasará a salir cada 10. En el resto de líneas que sí pueden circular, los tiempos de espera serán el doble de lo habitual. Si hay un bus cada 20 minutos, se pasa a 40 y las que tienen uno cada 30 minutos se quedan con 1 a la hora.

Desde el equipo de Gobierno se han iniciado contactos con otras ciudades, así como con empresas fabricantes, para tratar de traer vehículos a la ciudad que puedan sustituir la grave pérdida que ha sufrido el Smyt. Por ahora, Ayala ha podido hablar con el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que le ha indicado que no podría prestar vehículos, mientras que la alcaldesa de Santander, Gema Igual Ortiz, "va a ver las posibilidades".