El PSOE ofrece «unidad y diálogo» al PP para reconstruir la movilidad de Burgos tras el incendio de las cocheras

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Tender la mano como oposición ante esta gravisíma situación». El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Burgos, Josué Temiño, comparecía tras el incendio ocurrido en las cocheras de autobuses de Burgos y lo hacía para «tender la mano al equipo de Gobierno en la búsqueda de soluciones a la grave situación en materia de movilidad a la que se enfrenta la capital burgalesa».

Temiño subrayó que, «aunque hoy debería haber sido un día para mostrar la unidad de todos los grupos políticos» escenificada en «una rueda de prensa conjunta», desde el equipo de Gobierno «no se ha considerado así». A pesar de ello, el portavoz del PSOE aseguró que su formación es «un partido serio» que «busca sumar y arrimar el hombro en beneficio de la ciudad».

El portavoz ha comenzado su intervención con «un mensaje de gratitud», destacando especialmente «la labor del Servicio Municipal de Bomberos y el gesto heroico del mecánico municipal que ha salvado cuatro autobuses de las llamas» y a quien «ha deseado una pronta recuperación».

Para Temiño, este es momento de «centrar todos los esfuerzos en reparar una red de transporte urbano que ha quedado en una situación crítica» y ha trasladado al Partido Popular su disposición absoluta para colaborar. «El PP puede contar con nosotros, estamos aquí para dialogar, negociar y buscar soluciones por consenso», afirmó.

Y es que si bien el portavoz recordó que su partido se ha mostrado «beligerante» en materia de movilidad en los últimos años, la crisis actual, «con una flota muy ajustada y una situación económica al límite» exige «dejar de lado la improvisación y actuar con responsabilidad».

El balance de daños «es muy severo» con 39 de 75 vehículos afectados, 21 bajo modalidad de renting y 18 de propiedad municipal. Además, Temiño recordó que «el estado de las cocheras, que ya requerían reformas desde hace años, es preocupante» y avanzó que en la reunión mantenida con el equipo de Gobierno «se ha sugerido que incluso podría ser necesario demoler algunas estructuras», lo que complica el resguardo de los vehículos supervivientes.

Medidas de urgencia

Ante la previsión de que las frecuencias se dilaten y los retrasos se conviertan en la tónica habitual durante los próximos meses, la formación ha planteado un paquete de medidas inmediatas para mitigar el impacto en los ciudadanos. «Es importante que los ciudadanos cuenten con información en tiempo real y para eso es necesario actualizarla en las marquesinas y en la aplicación», señaló Temiño.

Como modelo alternativo de movilidad los socialistas piden que «se garantice una mayor presencia de taxis, decretar la gratuidad de Bicibur y acelerar la puesta en marcha de las nuevas bicicletas eléctricas» así como «facilitar el uso del coche particular mediante la apertura de la segunda planta del aparcamiento del Fórum Evolución con una reducción de tasas».

Por último, el socialista propuso «reajustar horarios lo antes posible y que se libere la línea 20, que tiene parada en la residencia de mayores gestionada por la Administración provincial, y sea la Diputación la que asuma servicios discrecionales para atender las necesidades del personal y las familias afectadas».

Finalmente, Temiño ha querido lanzar un mensaje de confianza a los burgaleses, asegurando que «el PSOE actuará con la misma responsabilidad que si estuviera gobernando». «Es momento de unidad y de fortaleza. Burgos será capaz de sobreponerse a este accidente», concluyó, no sin antes avisar de que «la normalización total del servicio será un proceso largo que afectará al día a día de la ciudad durante mucho tiempo».