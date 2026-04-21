Burgos apuesta por los hoteles de insectos como recurso educativo sostenible

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Estudiantes del 3º curso Grado en Magisterio en Educación Primaria de la Universidad de Burgos han participado en un taller práctico centrado en la construcción de hoteles de insectos, una actividad formativa orientada a dar a conocer la importancia de estos pequeños refugios para favorecer la biodiversidad y contribuir al proceso de polinización.

El taller fue impartido por las profesoras del Área de Edafología y Química Agrícola, Milagros Navarro González y Juana Isabel López Fernández, y contó con la participación de 120 estudiantes, acompañados por su profesora de Didáctica de las Ciencias, Bárbara de Aymerich Vadillo. La actividad permitió a los estudiantes acercarse de forma práctica a un recurso cada vez más utilizado en espacios educativos, huertos escolares y entornos verdes, al tiempo que reflexionaban sobre la relevancia de los insectos polinizadores en el equilibrio de los ecosistemas y en la producción agraria.

A lo largo del taller, los participantes conocieron qué es un hotel de insectos, qué especies pueden encontrar refugio en él y cuáles son los materiales más adecuados para su construcción. Trabajaron en el diseño y montaje de estas estructuras utilizando elementos naturales como cañas, piñas, madera perforada, corteza o paja, aprendiendo a distribuirlos de manera adecuada para crear espacios que puedan servir de refugio a distintas especies de insectos beneficiosos. Además del componente manual y creativo, la actividad puso el foco en el valor ecológico de estos organismos que intervienen en la polinización, un proceso esencial para la reproducción de numerosas plantas y para la conservación de la diversidad vegetal.

El taller sirvió también para destacar la dimensión educativa de este tipo de propuestas, ya que la construcción de hoteles de insectos puede trasladarse fácilmente a contextos escolares como herramienta para trabajar contenidos relacionados con el medio ambiente, la sostenibilidad y el respeto por la naturaleza desde una perspectiva práctica y participativa.

Con actividades como esta, el alumnado no solo amplía su formación en educación ambiental, sino que también incorpora recursos didácticos útiles para su futura labor docente, fomentando una mayor conciencia sobre la necesidad de proteger a los insectos polinizadores y los hábitats que hacen posible su presencia.