La asociación burgalesa La Rueda se une a Educo para luchar por una infancia libre de estereotipos y etiquetas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

«Los estereotipos no son inofensivos porque condicionan la vida de niños, niñas y adolescentes, limitan sus oportunidades y aumentan su exposición a diferentes formas de violencia». Así lo denuncia la nueva campaña impulsada por Educo junto a 48 organizaciones de toda España, entre ellas la asociación burgalesa La Rueda, en el marco del proyecto estatal Futuro Libre de Violencia contra la Infancia.

La iniciativa recuerda que la violencia no empieza con un golpe, sino que muchas veces se origina en etiquetas, burlas, miradas o comentarios que se repiten hasta convertirse en una forma de ver y de tratar a la infancia. La campaña visibiliza cómo los estereotipos racistas, machistas o capacitistas afectan de manera directa a niños, niñas y adolescentes, generando desigualdades y situaciones de desprotección.

En el vídeo central de la campaña, una mujer reparte etiquetas con frases como ‘la frágil’, ‘el problemático’ o ‘la rarita’ a un grupo de adolescentes. Su reacción de rechazo evidencia el impacto que estas etiquetas tienen en su desarrollo personal y emocional. y es que el mensaje es claro, la infancia no quiere etiquetas.

La campaña, que estará activa durante un mes, forma parte del proyecto estatal Futuro Libre de Violencia contra la Infancia, que impulsa Educo con el apoyo de la Unión Europea. En su web pueden consultarse todos los materiales, recursos y entidades participantes. Ta y como señala la entidad, «combatir los estereotipos es una responsabilidad colectiva que implica escuchar sin minimizar, revisar prejuicios, educar en igualdad, celebrar la diversidad y crear entornos seguros para la infancia»

El papel de La Rueda

Como una de las entidades participantes del proyecto estatal, La Rueda desarrolla en Burgos ‘Parapente’ y ‘Prodecta’, dos recursos socioeducativos y de investigación que buscan crear entornos seguros para la infancia, fortalecer los vínculos familiares y prevenir nuevas situaciones de violencia.

‘Parapente’ es un programa gratuito dirigido a niñas, niños y adolescentes que necesitan un espacio seguro para expresar emociones, fortalecer su autoestima y aprender relaciones positivas. Incluye también espacios de acompañamiento para madres y actividades conjuntas para reforzar el vínculo familiar.

‘Prodecta’ es un estudio orientado a identificar factores de protección y riesgo en la infancia que ha vivido situaciones de alta conflictividad familiar o violencia, con el objetivo de mejorar la intervención y prevenir la desprotección.

Desde la asociación La Rueda señalan que «las etiquetas condicionan la mirada adulta y, con ella, la forma en que se trata a la infancia». Crear entornos seguros, escuchar sin minimizar y revisar prejuicios «es fundamental para prevenir la violencia».

En 2026, La Rueda cumple 40 años de trabajo comunitario en Burgos, promoviendo la igualdad, la participación y el bienestar de la infancia y la juventud. A lo largo de estas cuatro décadas, la entidad ha desarrollado programas socioeducativos, comunitarios y de apoyo familiar que han puesto en el centro el cuidado, la escucha y la dignidad.

La Rueda ha sido históricamente una organización con un fuerte liderazgo femenino, impulsada por profesionales y voluntarias que han defendido la importancia de educar desde el buen trato, la igualdad y la protección de la infancia.