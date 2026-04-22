El Ayuntamiento tranquiliza a la plantilla del SMyT al no contemplar recortes ni externalización

Los bomberos proseguían hoy con las labores de revisión de las instalaciones arrasadas por el fuego.SANTI OTERO

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la plantilla del Servicio de Movilidad y Transporte (SMyT), que aún digiere lo ocurrido en su espacio habitual de trabajo en la madrugada del martes.

En una reunión celebrada a primera hora de la mañana de ayer los responsables municipales garantizaron al comité de empresa que no se contemplan recortes de personal ni salariales y que se mantendrán todos los puestos de trabajo, así como la gestión directa del servicio, descartando cualquier proceso de externalización.

El equipo de Gobierno agradeció la rápida respuesta y la implicación de los empleados desde el primer momento, un reconocimiento que también subrayan los representantes sindicales, pues destacan la «disposición» de la plantilla pese a la dramática situación.

Si bien ambas partes confirmaban que la prioridad inmediata pasa por recuperar cuanto antes la prestación del servicio con normalidad, asumen que, a corto plazo, se mantendrán las limitaciones en la operativa.

El Ayuntamiento prevé reubicar de forma temporal a parte de la plantilla en otros servicios para cubrir necesidades puntuales, además de adaptar los turnos mientras se recupera la flota. También se facilitará el acceso a cursos de formación, una opción que los trabajadores ven con buenos ojos al permitir aprovechar este paréntesis en la actividad habitual, ya que en condiciones normales resulta complicado compatibilizar esta formación con su labor diaria.

Habrá una nueva reunión mañana viernes y el lunes se convocará una asamblea para detallar el contenido de ambos encuentros al conjunto de la plantilla.

Zona en la que estaban estacionados los autobuses articulados que se salvaron del incendio.SANTI OTERO