Almeida: «Cuando vimos las imágenes del trágico incendio en Burgos, entendimos que teníamos que hacer algo»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

«Os podemos ayudar». Eso fue lo que le dijo el martes, a las 10:22 horas vía WhatsApp, José Luis Martínez-Almeida a Cristina Ayala al enterarse de que un devastador incendio había arrasado la mitad de la flota de autobuses urbanos de Burgos. También le indicó que contactase con Borja Carabante, concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, para ver de qué manera se podía paliar el desastre.

Dicho y hecho, los autobuses ya están de camino a Burgos después de que ambos regidores escenificasen este viernes la entrega de los 40 buses que permitirán «normalizar el servicio». Agradecida por el gesto del Consistorio madrileña, Ayala no dudó en subrayar que «en los momentos difíciles es cuando se nota la política útil». Y aunque no pasó por alto los ofrecimientos de otros municipios y alcaldes que «nos podían ayudar parcialmente», lo cierto es que «la posibilidad que nos daba Madrid de 40 autobuses con un mismo sistema, una misma marca y un mismo seguro era absolutamente fundamental».

«Cuando vimos las imágenes del trágico incendio en Burgos, inmediatamente entendimos que teníamos que hacer algo», señalaba Almeida poniendo de relieve la «solidaridad y gratitud que tiene la ciudad hacia el conjunto de España». Sobre todo en momentos difíciles para Madrid como la borrasca Filomena o durante la pandemia.

Más allá de destacar que «estos 40 autobuses van a permitir paliar las consecuencias de ese desastroso incendio», Almeida ensalzó el «extraordinario trabajo» del Cuerpo de Bomberos de Burgos. En la misma línea, Ayala quiso agradecer púbicamente la rapidez con la se actuó haciendo una especial mención al trabajador municipal que trató de apagar las llamas. «Gracias a él, se salvaron varios autobuses», recordaba la alcaldesa a sabiendas de que este empleado tuvo que ser atendido en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) por inhalación de humo. Afortunadamente, recibió el alta horas después y no hubo que lamentar daños personales.

«Van a ser meses difíciles», sentenciaba la regidora burgalesa convencida de que «tardaremos en recuperarnos». No en vano, sabe que la cesión de estos 40 autobuses por parte del Ayuntamiento de Madrid «nos salva el servicio público» a expensas de recuperar la flota mediante distintas fórmulas, ya sea de renting o de compra.