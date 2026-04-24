Cazan a uno de los asaltantes que amordazaron y golpearon a una mujer para robar en su piso de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha logrado identificar y detener a uno de los dos presuntos autores del violento asalto cometido en julio de 2024 en un piso del barrio de La Ventilla, en Burgos, un robo en el que la víctima fue amenazada con un arma, golpeada, amordazada y atada mientras los asaltantes se llevaban más de 2.000 euros en efectivo. El arrestado, un hombre de unos 50 años, ha ingresado ya en prisión por orden judicial como investigado por robo con violencia e intimidación y detención ilegal.

La detención pone fin, al menos de forma parcial, a una investigación que se ha prolongado durante meses y que ha obligado a agentes de la Comisaría Provincial de Burgos a desplazarse hasta una localidad próxima a la capital asturiana, donde fue localizado el sospechoso, ahora principal implicado identificado en la operación ‘Cancerbero’. Según la Policía, el hombre cuenta además con antecedentes por tráfico de drogas y delitos en el ámbito familiar.

Los hechos se remontan a la tarde del 29 de julio de 2024. La víctima, una mujer que en aquel momento ejercía la prostitución y compartía piso con otras mujeres en una vivienda de La Ventilla, había recibido esa misma mañana la llamada de un hombre que se puso en contacto con ella a través del teléfono que figuraba en una página web de contactos. El interlocutor le dijo que quería contratar servicios sexuales y ella le facilitó la dirección del inmueble.

El encuentro quedó fijado para esa tarde. Sobre las ocho, el hombre acudió al piso y, una vez dentro, comprobó que la mujer se encontraba sola. Fue entonces cuando, siempre según el relato recogido por la Policía, sacó un arma corta tipo revólver y comenzó a amenazarla para que le entregara todo el dinero que tuviera en casa. La nota policial reproduce incluso parte de esas intimidaciones, en las que el asaltante le exigía el dinero mientras le advertía de que se jugaba la vida.

La situación fue a más en muy poco tiempo. La mujer fue golpeada y tirada al suelo y, en medio del asalto, advirtió de que el primer agresor permitía la entrada a un segundo hombre. Entre los dos la amordazaron y la ataron de pies y manos mientras registraban la vivienda en busca de dinero. El piso quedó completamente revuelto después de que los asaltantes se apoderaran de más de 2.000 euros en efectivo y huyeran del lugar.

La víctima permaneció inmovilizada durante varias horas, hasta que casi a medianoche regresó una compañera de piso y consiguió liberarla. Fue entonces cuando se dio aviso a la Policía Nacional, que acudió a la vivienda junto con los servicios sanitarios. La mujer tuvo que ser atendida por las contusiones sufridas y trasladada después al Hospital Universitario de Burgos.

A partir de ahí comenzó una investigación de recorrido largo, desarrollada por agentes especializados en la persecución de delitos violentos. Ese trabajo ha permitido finalmente identificar a uno de los presuntos autores, detenerlo fuera de Castilla y León y ponerlo a disposición judicial en Burgos. El juzgado competente decretó su ingreso en prisión tras examinar los indicios y pruebas reunidos durante la investigación.

La operación no se da todavía por cerrada. La Policía Nacional mantiene abierta la búsqueda del segundo hombre que, según la investigación, participó también en el asalto de La Ventilla y en la inmovilización de la víctima dentro del piso.