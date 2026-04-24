Arte solidario frente a las pinturas vandálicas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cada año, la limpieza de pintadas vandálicas supone un elevado desembolso para las arcas públicas. Con el fin de erradicar esta práctica, el Ayuntamiento de Burgos diseñó un plan que pretende ir más allá del punitivismo. A través de la creatividad, lo que se busca es implicar a las nuevas generaciones para demostrar que el arte urbano sirve para embellecer espacios, no para estropearlos con mal llamados grafitis de dudoso gusto y nula calidad estética.

Dentro de este plan, la última iniciativa planteada consiste en la instalación de cubos artísticos en el paseo Sierra de Atapuerca. Pero no se trata únicamente de engalanar la zona. En paralelo, se persigue la incorporación paulatina de un importante componente educativo y social.

En este contexto, el Ayuntamiento ha colaborado con alumnos de 4º de la ESO del colegio Blanca de Castilla que, en el marco de la asignatura de Formación para la empresa, han desarrollado un proyecto integral con impacto social. Como parte de esta propuesta, se ha instalado un cubo de 2x2 metros que permanecerá ubicado en el paseo, a escasos metros del río Arlanzón, durante un mes.

No es un cubo cualquiera. Fue diseñado y pintado por los propios estudiantes, entre los que se encuentran tres alumnos con enfermedades raras. De esta forma, su principal objetivo es visibilizar todas aquellas patologías con baja prevalencia poblacional y sensibilizar a la ciudadanía sobre la realidad de quienes las padecen.

Aparte de la vertiente divulgativa, el proyecto incluye el desarrollo de diferentes acciones con el fin de recaudar fondos que permitan la financiación de terapias. Para lograrlo, los alumnos implicados en este proyecto han impulsado la venta de productos proporcionados por distintos patrocinadores, así como la elaboración artesanal de jabones cuyos beneficios se destinarán íntegramente a este fin solidario.

La iniciativa cumple así un triple objetivo: dar visibilidad a las enfermedades raras, contribuir a la financiación de tratamientos y fomentar el aprendizaje activo del alumnado, que se convierte en protagonista de su propio proceso educativo.

Con esta actuación, el Ayuntamiento pretende reforzar su compromiso tanto con la mejora del espacio urbano como con el apoyo a proyectos educativos y sociales que generan un impacto positivo en la comunidad. Del mismo modo, se quiere concienciar a la población -especialmente los jóvenes- sobre el daño que causan las pintadas vandálicas a los elementos comunes de la ciudad.

No está de más recordar que estas acciones las acaba pagando el contribuyente. Sin ir más lejos, el verano pasado la factura por culpa de estas prácticas vandálicas ya superaba los 151.000 euros. En base a ello, el Ejecutivo municipal decidió tomar cartas en el asunto mediante la creación de una base de datos para identificar grafitis y sancionar a sus autores. Para ello, se cuenta con un policía local experto en grafología.