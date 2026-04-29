Proyecto Hombre cumple 35 años en Burgos con 67.800 personas atendidas

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Una primavera más, Burgos acogerá una de sus citas deportivas y solidarias más emblemáticas, el Día de la Bici. Organizada por Proyecto Hombre, este año celebra su XXIV edición el próximo 17 de mayo. «Se trata de una cita ya instaurada en el calendario local y que este año quiere poner en valor los 35 años de labor ininterrumpida de la entidad en la lucha y la prevención de las adicciones», apuntó el concejal de Deportes, Carlos Niño, quien añadió que «este aniversario es una oportunidad para poner en valor el camino recorrido y seguir impulsando, junto a la ciudadanía, iniciativas que promuevan una vida saludable y libre de adicciones»

Durante estos treinta y cinco años, la labor de la fundación «ha cambiado mucho». Así lo aseguró Marta González, psicóloga y directora de Proyecto Hombre Burgos, quien ofreció un análisis detallado de la evolución de las adicciones en Burgos. «A lo largo de estos años, hemos atendido a 67.800 personas y 4.200 en el último año», apuntó.

«Lejos de la época en la que la heroína era la principal amenaza, el perfil actual es muy distinto y es que hoy predomina el perfil de hombres de unos 45 años con vidas estructuradas, trabajo y familia, que acuden a tratamiento ambulatorio para deshacerse de sus adicciones».

En el caso de los más jóvenes, la atención se divide en dos áreas. «Por un lado, trabajamos en resolver el problema de consumo generalmente de cannabis y alcohol o en la prevención» y por otra parte, «ofrecemos ayuda en la resolución de problemas de agresividad, de carácter familiar y del uso abusivo de la tecnología y de las redes sociales». En este sentido, González destacó el programa ‘A un click’, «enfocado en la prevención del consumo de pornografía y de las conductas desadaptativas en los ámbitos afectivo y sexual derivadas de este consumo».

Acercarse a la mujer

Precisamente en esa radiografía de los usuarios de la entidad, la directora hizo hincapié en la situación de la mujer, que «sigue llegando tarde y en menor medida a los tratamientos debido al estigma y la culpa, tardando una media de diez años más que el hombre en pedir ayuda».

Los perfiles femeninos que llegan a la entidad «son muy heterogéneos». «Un treinta por cierto son mujeres de más de 45 años con consumo invisibilizado de alcohol. Otra parte son jóvenes de menos de 30 años con problemas de salud mental unidas a adicciones o a policonsumo y también llegan mujeres mayores con adicciones comportamentales como el juego y las compras». Ante este escenario, la directora de Proyecto Hombre señala que «una de las metas de la entidad en estos últimos años es llegar más a la mujer» y que «accedan antes al tratamiento».