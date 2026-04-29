Las familias de la Escuela de Música reclaman asegurar el próximo curso

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La preocupación de las familias de los alumnos de la Escuela Municipal de Música Antonio de Cabezón sigue vigente. En concreto, la mirada está puesta en el próximo curso, cuando se entra en un periodo en el que se suelen abrir las matrículas para las actividades extraescolares de cara al periodo lectivo de 2026/2027. Es por este motivo que han decidido seguir movilizándose para que ni la sociedad, ni el Ayuntamiento de Burgos se olviden de esta cuestión y, en el caso de la administración local, se den los pasos necesarios para sacar adelante un nuevo pliego para buscar una empresa que preste el servicio de cara a los años siguientes.

Así lo explican algunos de los padres que participaron este miércoles en una concentración junto a la sede de la escuela, en Bernardas, buscando la máxima asistencia por parte de los alumnos, del profesorado y de las familias. «Si los pliegos no se publican de cara a mediados de mayo, el comienzo del curso en septiembre puede correr peligro», explica uno de los afectados, que lamenta la falta de información a este respecto por parte del Ayuntamiento de Burgos, cuyo equipo de Gobierno optó por no volver a recibirles, después de que se reanudara la actividad de la escuela tras el parón que se produjo en marzo.

Desde su punto de vista, es necesario «seguir presionando» ante la «opacidad» del área de Cultura del Ayuntamiento de Burgos. Por la cabeza, les ronda el temor de que exista «poca voluntad por parte del actual equipo de Gobierno» de seguir promoviendo esta actividad cultural y musical de cara a próximos cursos.

Las familias, que también prevén otra concentración para el próximo martes, esperan que los pliegos del concurso de concesión salgan en tiempo y que sean lo suficientemente atractivos para que se presente una empresa que quiera prestar este servicio. De esta manera, recuerdan que ya se desarrolló un procedimiento el pasado noviembre que quedó desierto y que contribuyó a agravar la crisis y la preocupación de los usuarios del servicio.

Desde su punto de vista, la situación no es la misma que la del curso pasado, cuando se obligó judicialmente al actual adjudicatario a continuar la actividad. «El recurso de la sentencia dejó claro que no se le puede insistir en esa línea y que el Ayuntamiento debía haber obrado con mayor agilidad para desarrollar un nuevo concurso», recuerdan.

En cuanto a las condiciones económicas, el anterior pliego llegó a un canon de 108.000 euros, pero con la particularidad de ampliar el servicio y ofrecer una escuela de dulzaina. La cantidad económica resultó insuficiente y no hubo licitadores. Desde el equipo de Gobierno, tanto la alcaldesa, Cristina Ayala, como la presidenta de la Gerencia de Cultura, Andrea Ballesteros, indicaron que se está ultimando el estudio de viabilidad económica y que el pliego de cláusulas administrativas está terminado. Ambas representantes municipales aseguran que es prioritario para el Ayuntamiento de Burgos sacar este concurso adelante.

Las familias ponen como ejemplo el canon que se paga en la escuela de Logroño, que llega hasta los 280.000 euros. Por tanto, reflejan que, entre 108.000 y esta última cantidad, existe mucha posibilidad de mejora en la ciudad de Burgos.