El Consejo de Cuentas insta a la Diputación de Burgos a reforzar el apoyo técnico y jurídico a los pequeños pueblos

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha analizado el nivel de prestación y asistencia de la Diputación de Burgos a los pequeños municipiosECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León ha aprobado el informe sobre el nivel de prestación y asistencia de la Diputación de Burgos a los pequeños municipios, un trabajo que será publicado en los próximos días y que analiza si la actuación de la institución provincial se ajusta a lo establecido por la normativa de régimen local. El documento, que abarca el periodo 2019-2022 e incluye también a los entes dependientes de la diputación, concluye con una serie de recomendaciones dirigidas a mejorar la gestión, especialmente en ámbitos como la coordinación de servicios, la transparencia, las subvenciones y la política de personal.

El informe analiza, entre otros aspectos, el presupuesto de la institución, el desarrollo de sus funciones de coordinación de los servicios públicos municipales de carácter obligatorio, los servicios supramunicipales y supracomarcales, así como los costes efectivos asociados tanto a los servicios obligatorios prestados a las entidades locales como al ejercicio de competencias propias, transferidas o delegadas.

Como resultado de este análisis, el Consejo de Cuentas recoge una serie de recomendaciones para la mejora de la gestión de la entidad provincial. Entre ellas, señala que la Diputación debe priorizar el ejercicio de sus competencias en materia de cooperación jurídica, económica y técnica con los municipios como instrumentos necesarios para asegurar la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal, bajo los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales.

Asimismo, el informe indica que la institución debe adaptar su funcionamiento y dimensionamiento a los cambios introducidos en el ordenamiento jurídico derivados de las modificaciones legales sobre racionalización y sostenibilidad de la Administración local. También recomienda perfeccionar la regulación del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal y de otros planes de asistencia para la realización de inversiones y servicios, incorporando medidas adecuadas de planificación estratégica.

En relación con el ámbito territorial y la estructura organizativa, el trabajo destaca que la provincia de Burgos cuenta con 371 municipios, el 16,5% del total de Castilla y León, a los que se suman 643 entidades locales menores. El 82,2% de los municipios no alcanza la densidad de población de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado establecida por la Unión Europea como umbral de riesgo demográfico.

La capital, junto con Miranda de Ebro y Aranda de Duero, concentra el 68,2% de la población de la provincia, mientras que el 31,8% restante reside en 368 municipios de menos de 20.000 habitantes. De estos, únicamente Briviesca y Medina de Pomar superan los 5.000 habitantes. Además, 21 municipios tienen entre 1.000 y 5.000 habitantes, mientras que los 345 restantes, el 93% del total, cuentan con menos de mil habitantes, siendo numerosos los que no alcanzan los 100.

El informe incluye también a los entes dependientes y adscritos de la Diputación, entre los que se encuentran el Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos, el Consorcio para la Gestión Medioambiental y del Servicio de Tratamiento de residuos sólidos de la provincia, el Consorcio Camino del Cid y la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR).

La institución desarrolla sus actividades a través de sus servicios internos, organizados en distintas unidades administrativas, así como mediante sus entes dependientes y fórmulas de cooperación a través de consorcios y convenios con otras administraciones, recurriendo en algunos casos a la contratación con empresas externas.

Durante el periodo analizado (2019-2022), la Diputación gestionó un gasto total de 426 millones de euros. Las unidades orgánicas Planes Diputación y Centros de Acción Social concentraron los mayores recursos, con 97,9 y 45,5 millones de euros, respectivamente. Otros centros de gasto que superaron los 20 millones fueron Otros Servicios del Área Financiera, Vías y Obras, Residencia de Adultos Asistidos, Complejo San Salvador de Oña, Servicios Generales y Deuda Pública.

Según los datos de la Plataforma de rendición de cuentas de las entidades locales, la institución formalizó 540 contratos por un importe de más de 70 millones de euros en los cuatro ejercicios analizados. En cuanto al personal, la plantilla orgánica pasó de 1.010 plazas en 2019 a 1.000 en 2022, cifra inferior en 44 puestos a los recogidos en la relación de puestos de trabajo.

El presupuesto consolidado de la Diputación se situó entre los 106,9 millones de euros en 2019 y los 137,6 millones en 2022. La institución liquidó sus presupuestos en situación de superávit, con la excepción del ejercicio 2021. A partir de la última cuenta rendida, correspondiente a 2024, todas las entidades del grupo presentan remanente de tesorería para gastos generales positivo. La Diputación alcanzó un remanente de 16 millones de euros y unos fondos líquidos de más de 62 millones.

Del total de gastos del periodo, el 25,7% (120,2 millones de euros) correspondió a transferencias a entidades locales. Más de la mitad de estos recursos se concentraron en programas como pavimentación de vías públicas, administración general, fomento del empleo, imprevistos y otras infraestructuras.

Las principales líneas de subvenciones y ayudas públicas fueron el Plan Provincial de Cooperación, con 74,8 millones de euros; el Plan de Entidades Locales Menores, con 19,3 millones; y las subvenciones a municipios de hasta 20.000 habitantes para la contratación de desempleados, con 9,5 millones.

En el marco del Plan Provincial de Cooperación, la Diputación concedió 74,8 millones de euros en subvenciones a municipios para la realización de obras y la prestación de servicios. Las ayudas pasaron de 16 millones en 2019 a en torno a 21 millones en 2022. Las actuaciones más relevantes se concentraron en la pavimentación de vías públicas, con 759 actuaciones y 22,6 millones de euros, y en el abastecimiento domiciliario de agua potable, con 236 actuaciones y 5,3 millones.

Finalmente, el importe total de los costes por la prestación de servicios y el ejercicio de competencias declarado por la Diputación durante el periodo analizado ascendió a cerca de 230 millones de euros, siendo los servicios sociales el ámbito que mayor volumen de recursos concentró.