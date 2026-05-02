El RACA 11 de Burgos celebra (en imágenes) el Dos de Mayo

Imagen del acto celebrado en la base Cid Campeador.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Regimiento de Artillería de Campaña nº 11, adscrito al Mando de Artillería de Campaña, celebró en la Base Militar 'Cid Campeador' (Castrillo del Val, Burgos) el acto conmemorativo del Levantamiento del Dos de Mayo de 1808, en recuerdo de la gesta protagonizada por los capitanes de Artillería Luis Daoíz y Pedro Velarde en el Parque de Monteleón (Madrid).

El jefe del Regimiento de Artillería de Campaña nº 11, Antonio Moya López, presidió el acto en el Patio de Armas del Regimiento y contó con la participación de personal de la Unidad, que formó para rendir los honores correspondientes en una solemne parada militar.

Durante la ceremonia, y conforme a lo establecido en el Decreto de la Regencia de 7 de julio de 1812, el capitán más antiguo del Regimiento, Eduardo Gutiérrez Rodríguez, impartió la tradicional lección del Dos de Mayo, en la que se rememora la gesta de los capitanes Daoíz y Velarde, destacando su ejemplo permanente de valor, lealtad y espíritu de sacrificio para los artilleros del Ejército de Tierra.

Asimismo, se procedió a la imposición de condecoraciones al personal del Regimiento que ha destacado por su dedicación y méritos profesionales a lo largo del último año.

Posteriormente, se rindió homenaje a los caídos por la patria con la participación de personal con uniformes de época de la fundación del Regimiento (1710) y la realización de salvas de artillería. finalizando el acto, contando con la colaboración del Museo de la Real Fabrica de Artillería de La Cavada (Cantabria) que disparo una salva con su conocido cañón de época de avancarga de 52 libras.