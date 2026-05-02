Denunciado por arrojar filtros de aceite y piezas de coche junto a un contenedor

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Agentes de la Policía Local adscritos a la Unidad de Medio Ambiente denunciaron a un vecino de Burgos por arrojar residuos de automoción junto a una zona de contenedores, incumpliendo la normativa sobre la gestión de este tipo de residuos.

Los hechos se remontan al pasado 13 de abril, cuando la Policía Local recibía una denuncia en la que se explicaba que se habían depositado diversos residuos de automoción metidos en una caja grande cartón junto a una zona de contenedores municipales de recogida selectiva, según la información facilitada por la Policía Local.

Dentro de esa caja de grandes dimensiones había varios filtros de aceite usado, así como focos, correas, lijas y envases relacionados con una taller mecánico. Una vez que se recibió el aviso, agentes de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local acudieron al lugar en el que se había realizado el vertido incontrolado la zona del Alto de la Varga.

Al llegar, los agentes confirmaron la veracidad de la denuncia, ven en la zona de contenedores una caja de cartón de grandes dimensiones. Observaron en su interior que ha depositados filtros usados de vehículos, correas de distribución, faros y diferentes elementos mecánicos y residuos propios de un taller de automoción.

A partir de ese momento, los agentes inician una investigación para poder recabar información que determine el origen de los residuos depositados junto a los contenedores. Las pesquisas les llevaron a un determinado taller mecánico. Los agentes se entrevistaron con el responsable de este taller mecánico quien reconoció que fue el autor del vertido de estos residuos de automoción.

Los agentes le informaron de que los hechos suponen una infracción administrativa a la normativa de Medio Ambiente y gestión de residuos, por lo que se levantó acta de denuncia. Al ser residuos específicos de automoción, y especialmente los filtros de aceite catalogados como producción comercial y con potencial peligrosidad, la infracción se considerará como grave, lo que puede acarrear una multa que oscila entre 900 y 45.000 euros.