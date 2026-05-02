Ratifican un año de cárcel tras huir de la Policía en Burgos y chocar con una patrulla

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de Burgos ha ratificado la condena del Juzgado de lo Penal 3 a un vecino de Burgos que huyó en su vehículo de la Policía Nacional cuando le dio el alto durante la madrugada del 27 de noviembre de 2020, en plena pandemia. Hechos por los que fue condenado a un año de prisión por un delito de conducción temeraria y dos años de privación del carné. El tribunal desestimó el recurso de uno de los agentes que intervino ese día a la absolución del acusado de un delito de atentado contra la autoridad y de lesiones por imprudencia grave.

El fallo de la Audiencia que ratifica la sentencia de primera instancia que juzgó los hechos ocurridos la madrugada del 27 de noviembre. Aquella noche, el acusado circulaba con un vehículo por la ciudad. En ese momento, una patrulla de la Policía Nacional que le vio circular se acercó al coche del acusado, al que le realizó señales luminosas y acústicas para que se detuviera, a lo que el acusado no hizo caso y comenzó a circular a gran velocidad por el casco urbano, saltándose varios semáforos, lo que hizo que coches que se cruzaron con el del acusado tuvieran que realizar maniobras evasivas para evitar un accidente.

En su huida de la Policía, el acusado salió del casco urbano y enfiló la circunvalación BU-30 y apagó las luces del vehículo, poniendo en peligro a otros vehículos que pudieran coincidir en la vía. A continuación, el acusado abandonó la circunvalación en dirección al barrio de Cortes.

Como consecuencia de la elevada velocidad a la que circulaba el acusado acabó impactando contra uno de los guardarraíles de la carretera, lo que provocó el reventón de una rueda, lo que motivó que perdieron el control del coche que posterior acabó chocando con uno de los vehículos policiales que le estaba persiguiendo. Los dos agentes que le arrestaron ese día presentaron lesiones.

Sobre este particular, la Audiencia señala que esas lesiones no se produjeron por «imprudencia grave o menos grave». El tribunal argumenta que la conducción temeraria del acusado no fue el causante de las lesiones que sufrieron los agentes sino que se produjeron de «forma fortuita» cuando reventó la rueda del coche del acusado al chocar con guardarraíl y chocar posteriormente de rebote con el coche policial, tal y como declaró el otro agente en el juicio, y que no recurrió el fallo de primera instancia.