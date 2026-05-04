Lecciones de Economía en formato 'haul'

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El mérito, obviamente, recae sobre los chavales. También el premio, por supuesto, aunque no pasan por alto la inestimable ayuda de su mentora. «Yo les animo, propongo y luego son ellos quienes lo hacen», reconoce Ángela Hermoso, profesora de Economía del instituto burgalés Pintor Luis Sáez, orgullosa de sus pupilos de 1º de Bachillerato. De Indira Citores, Jesús Gómez y Sofía Prieto, para más señas. Gracias a su «empujoncito», triunfaron en la última edición del concurso Reporteros en la Red, organizado por Ibercaja, dentro del apartado de Educación Financiera.

Primer premio del Pintor, en la misma categoría, por segundo año consecutivo. Esta vez con un Haul Económico. Un formato audiovisual, de moda entre influencers en redes sociales, para mostrar una amplia gama de productos. Generalmente ropa o accesorios de belleza. En su caso, recurrieron a objetos mucho más mundanos, como una simple patata, para explicar una serie de conceptos que, inevitablemente, forman parte de la vida cotidiana.

Querían exponer lo aprendido en clase de una forma «dinámica y práctica» y vaya si lo han conseguido. «Aparte de llevar la economía al día a día, hemos visto que se puede relacionar con cualquier cosa», asegura Sofía días después de recibir el galardón, junto a sus compañeros, en la entrega de premios celebrada el pasado 27 de abril en el museo Mobility City de Zaragoza.

«A nivel académico, nos ha servido para entender mejor los conceptos económicos», añade Indira citando varios ejemplos, como la elasticidad de la demanda o los bienes Giffen, basándose en las teorías de los «principales economistas» cuyas imágenes aparecen, como si de regalos se tratase, en el vídeo de menos de cinco minutos que realizaron para el certamen.

El proceso, reconoce Jesús, fue muy divertido. «Estuvimos varias semanas pensando qué conceptos incluir en el vídeo y con qué objetos representarlo antes de explicarlos de una manera clara y sencilla». Después de exponer el trabajo, le consta que «en general ha gustado». Sobre todo a «nuestras familias», dada la sencillez con la que describen diferentes términos que, a priori, «pueden dar hasta miedo».

Quizá se les pasase por la cabeza en un principio, pero ahora saben de sobra que la economía les afecta mucho más de lo que creen. Como la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) a la que se enfrentarán una vez finalizado el próximo curso. Y es que, tal y como precisa Hermoso, «la ley de la oferta y la demanda está relacionada con la nota de corte». Hasta el punto de determinar que «suba o baje tanto de un año a otro».

No cabe duda, por otro lado, de que su Haul Económico les ha sido de gran utilidad de cara a los exámenes. El mero hecho de representar la mano invisible de Adam Smith con una silueta recortada les ayudó a comprender la teoría de una manera mucha más amena. Y el estudio, por lo que dejan entrever, se vuelve mucho más llevadero. Aparte, captan a la perfección esos tediosos anuncios en los que se suceden conceptos como TIP (Tasa de Interés Promedio) o TAE (Tasa Anual Equivalente).

La base teórica se encuentra en los apuntes de su profesora, aunque de vez en cuando recurren a plataformas como YouTube para ampliar su sed de conocimiento. Lo importante, en cualquier caso, es que no se limitan a contenidos de consumo rápido para interiorizar conceptos complejos. Algo que, por desgracia, impera en los tiempos que corren; ya sea a la hora de aprender o de formarse opiniones.

Quién sabe, eso sí, si el día de mañana se dedican a la creación de contenidos. El mundillo les atrae, máxime después de presentar su Haul Económico. No en vano, son conscientes de que hacerse un hueco en la redes requiere tiempo, dedicación, perspicacia y -en la mayoría de casos- un golpe de suerte. Y aunque han disfrutado de lo lindo con la experiencia, lo cierto es que ninguno de los tres se plantea -al menos por ahora- dedicarse al Periodismo o la Economía.

La única libre de dudas es Indira. Le encantaría estudiar Criminología. Lo tiene claro «desde hace muchos años» y se dejará la piel por conseguirlo. Jesús, en cambio, debe darle muchas vueltas aún pese su interés en la Antropología cultural. Más o menos lo mismo le sucede a Sofía, partidaria de orientar su futuro profesional a la Educación sin perder de vista su firme objetivo de «poder ayudar a la gente».

Sea como fuere, estos tres jóvenes del Pintor Luis Sáez han demostrado con creces que el día de mañana, se dediquen a lo que se dediquen, podrán desenvolverse con soltura en un mundo donde la economía arroja un sinfín de conceptos que cuesta asimilar. Mientras tanto, su profesora seguirá inculcando pasión y trabajo en equipo para que sus alumnos tengan el mayor número posible de herramientas a su alcance.