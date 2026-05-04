El PP de Burgos ve un "despropósito" el corte parcial de la A-1 en Sarracín

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los parlamentarios del PP de Burgos denuncian "el escándalo" que está suponiendo el corte parcial de la autovía Burgos-Madrid, a la altura de la localidad de Sarracín, desde el pasado 21 de abril pero, muy especialmente, durante los largos fines de semana vividos.

A través de una nota de prensa, los parlamentarios del PP burgalés señalan que este es un ejemplo más de un Gobierno "en descomposición final, más preocupado de asuntos artificiales intrascendentes, que de las cosas verdaderamente importantes para la vida diaria de los españoles".

Este lunes se registran varias iniciativas parlamentarias en las Cortes Generales exigiendo al Gobierno explicaciones e información sobre lo sucedido en las últimas semanas en la autovía estatal A-1.

El Partido Popular de Burgos, como partido de experiencia en gobiernos, tiene claro que las obras son necesarias y hay que ejecutarlas para mantener las infraestructuras en las mejores condiciones, pero esas actuaciones "no se pueden hacer de forma frívola y fuera de la realidad, sin analizar las consecuencias, como está siendo el caso que nos ocupa".

Unos trabajos como estos "no se pueden ejecutar haciéndolos coincidir con dos grandes puentes festivos (día de la Comunidad y 1 de mayo) en los que la movilidad ciudadana se multiplica exponencialmente, como todos sabemos".

Es un "absoluto desprecio" del Ministerio a los ciudadanos haber planificado estos trabajos en unas fechas con tantos festivos. Por otro lado, todos los que pasan por ese lugar han podido comprobar, desde el principio, que "no hay actividad laboral, más allá de momentos puntuales, algo que es inexplicable" cuando tiene una afección tan importante para los ciudadanos, con un perjuicio especial para los burgaleses por razones obvias.

La señalización de estas obras esté siendo otro gran problema, según el PP, principalmente, "por falta de la misma o desvíos mejorables, como sucede llegando desde la N-234 en sentido Madrid, o la salida a Sarracín desde la vía auxiliar paralela a la A-1".

Es más, cuando una afección es tan importante para la vida diaria de las personas, "las jornadas laborales se debieran haber programado a dos turnos diarios" para agilizar los trabajos, -aunque esto no sea posible todos los días por las fases de ejecución de los mismos-.

Por último, los parlamentarios populares exigen la puesta en servicio inmediata de los dos carriles en sentido Madrid y, en todo caso, el cumplimiento del plazo anunciado por el Ministerio para su apertura esta misma semana.