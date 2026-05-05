Todos los sectores crearon empleo en Burgos durante el mes de abril

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La economía despertó con la llegada de la primavera. Al menos la actividad que genera en empleo en Burgos. El mes de abril ha consolidado la tímida pérdida de paro de marzo y febrero. El desempleo cae en 507 personas respecto al tercer mes del año. La provincia registró en abril una cifra de 12.708 desempleados, según los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal.

De esta manera, la variación mensual muestra un descenso del paro en Burgos del 3, 84%. Una cifra que es superior en la comparativa interanual. En los últimos 12 meses 732 trabajadores abandonaron su situación de desempleo. Es un descenso del 5,45% interanual.

Un dato que podría avanzar una corrección de los malos datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre del año. En ella se reflejaba un aumento del desempleo en 2.400 personas respecto a un año atrás. Está por ver si los buenos datos de las Oficinas de Empleo destruyen la percepción negativa de la EPA sobre el mercado laboral burgalés.

La realidad que arrojan los datos del SEPE es que todos los sectores crearon empleo durante el mes de abril. La bolsa de trabajadores en busca activa de un puesto laboral baja en todos ellos. Lidera esa reducción el sector servicios. Esta actividad está marcada por el inicio de la temporada turística que afecta a hostelería y hospedería y que se deja sentir también en el comercio. Son los grandes creadores de empleo, junto con la industria, en la provincia. Servicios registró una caída de 341 parados.