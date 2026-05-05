Burgos celebra el Día del Comercio Justo: Estas son todas la actividades

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Bajo el lema ‘A nuestra salud’, Burgos conmemora una nueva edición del Día Internacional del Comercio Justo el próximo 9 de mayo, con un extenso programa de actividades que se suma a la tradicional Feria de la Tierra.

«El objetivo de este programa de actividades es concienciar sobre cómo nuestras decisiones de consumo impactan directamente en tres pilares fundamentales, en la vida de los productores, la sostenibilidad del planeta y la salud de los propios ciudadanos». Así lo señaló la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Mila del Campo.

Y es que el comercio justo «no solo garantiza condiciones de trabajo dignas, igualdad de género y la erradicación del trabajo infantil» sino que « promueve modelos de producción responsables que protegen el medio ambiente y ofrecen al consumidor final productos más saludables y de mayor calidad», aseveró la popular, quien recordó que «Burgos forma parte de una red que ya suma más de 8.000 localidades comprometidas con estos valores».

Andrés Amayuelas, portavoz de Amycos y miembro del grupo de trabajo de comercio justo municipal, avanzó que durante las tres últimas semanas de mayo y la primera de junio tendrá lugar un ciclo de cine centrado en el comercio justo en el Foro Solidario. El broche de oro será el 4 de junio en los cines Van Golem, donde «se proyectará un cortometraje seguido de una charla coloquio con algunos de sus creadores», explicó.

La gastronomía también tendrá un papel protagonista. Este viernes se celebrará la tradicional comida de comercio justo en la sede de Cáritas de la mano de ‘El gusto de servirle’, donde se fusionarán productos de comercio justo con alimentos de cercanía. Además, el 23 de mayo, la Plaza de la Flora acogerá un vermú solidario que servirá «como prólogo a las actividades de la Noche Blanca burgalesa».

En la UBU

La Universidad de Burgos, a través de su Centro de Cooperación también ha diseñado una semana de actividades del 11 al 14 de mayo. Su portavoz, Jara de la Hera avanzó que «el lunes 11 habrá una cata de chocolates de comercio justo en la Facultad de Educación, de la mano de Intermón Oxfam».

El martes 12 se celebrará el tradicional mercadillo de comercio justo en el Patio de Romeros de 10 a 13 horas y un taller de elaboración de brownies en la Residencia Camino de Santiago de 18.30 a 19.30 horas.

El miércoles 13 «habrá una nueva cata de chocolates de 12 a 13 horas y organizada por Amycos en la Facultad de Ciencias». Por la tarde y como novedad se celebrará un ‘Ecotrueque’. «Esta iniciativa busca dar una segunda vida a la ropa; los interesados pueden entregar prendas en el Centro de Cooperación para intercambiarlas en el Ubuespacio de 18.30 a 20 horas».

La programación se cierra el jueves 14 con el «tradicional micro abierto en El Granero. Durante la cita se hará la lectura del manifiesto y «se venderán productos locales, de kilómetro cero y comercio justo».