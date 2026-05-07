Un ciclista herido tras ser arrollado por un turismo en la zona oeste de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un ciclista de unos 60 años ha resultado herido este jueves después de ser arrollado por un turismo en la zona oeste de Burgos capital, concretamente en la glorieta que conecta la avenida Palencia con la calle Reina Leonor, muy cerca de la Facultad de Humanidades.

La sala de operaciones del 112 recibió el aviso del siniestro a las 12:13 horas. Inmediatamente, se trasladó la información recabada a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una ambulancia al lugar de los hechos.

El herido, según detallan desde el 112, se encontraba en la calzada a la espera de recibir atención médica. Como suele ser habitual en estos casos, también se dio aviso de lo sucedido a la Policía Local y al Cuerpo Nacional de Policía.