Cuenta atrás para la venta de entradas del Tablero de Música: el "fiestón" de los jueves de verano

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El "fiestón" de cada jueves de verano ya asoma, con nombre, incluso apellido, y, por supuesto, banda sonora. El Hospital del Rey volverá a bullir como punto de encuentro musical y generacional los días 9, 16, 23 y 30, como manda la tradición a cuenta del Tablero, cita obligada para miles de fieles, responsables en las últimas ediciones de agotar abonos y entradas en tiempo récord.

La cuenta atrás comenzaba con la presentación de los responsables de comandar cada viaje este año. Que no suele importar, la verdad, como reconocen los propios impulsores del evento, porque lo relevante es el 'rito' en sí y la comunión que propicia al arrullo de la tarde estival burgalesa.

Pese a tal particularidad, la programación diseñada por la Universidad de Burgos y Fundación Caja de Burgos -la sólida coalición que ampara la iniciativa- mantiene intacto el empeño de sus comienzos, nacida para descubrir "otras formas de expresión", propuestas alejadas de los caminos más transitados de la industria musical y abrazar, en cambio, el mestizaje, la raíz y la "mezcla" cultural como señas de identidad.

Ska, reggae, flamenco afrocubano, verbena gallega, electrocumbia, soul, jazz o folklore mediterráneo convivirán en una nueva edición, la vigésimo cuarta, que abrirán Les Testarudes. "Nueve mujeres de conservatorio que han hecho del ska y el reggae su territorio natural", avanzó el responsable cultural de la Universidad de Burgos, Carlos Lozano, para destacar "la energía" de su directo, concebido "alrededor del baile, del amor, de la amistad y de pasarlo bien". El colectivo Ghost Town caldeará el ambiente y será el primero de los cuatro exponentes de la "cultura de base" de la ciudad, que desfilará por tan codiciado escenario en las respectivas sesiones DJ previas a cada cita.

El segundo jueves llegará marcado por la presencia de Joao del Monte, músico cubano afincado en España desde hace seis años cuya propuesta mezcla flamenco y raíces afrocubanas. Lozano definió como "muy diferente y muy particular" al artista que tomará el relevo de Bontempo, DJ que tras trabajar como camarero en este evento verá cumplido su sueño de poner a punto a los asistentes.

Con la verbena gallega como base cultural, Quinkillada, "el alma de la fiesta hecha banda", protagonizará "ese día en el que todo el Tablero acaba bailando", anticipaba Lozano. Será el 23 de julio, tras la sesión de ElRubenhs.

El cierre quedará en manos de Calle Mambo el 30 de julio, formación chilena convertida en una de las referencias europeas de la electrocumbia. Instrumentos tradicionales latinoamericanos y electrónica contemporánea conviven en esta propuesta que hará parada y fonda en el Hospital del Rey dentro de su gira europea. "Conecta perfectamente con el espíritu del Tablero", explicó el responsable de las actividades culturales de la Universidad de Burgos. Su telonero será el dúo burgalés Yeti, con la música electrónica más actual.

La banda sonora de los martes correrá a cargo de los Conciertos Jacobeos, iniciativa más joven pero sobradamente consolidada que esboza la cara más íntima del verano musical universitario. "Nos encanta porque se genera una sensación de que lo importante es la música", resumió Lozano sobre un formato concebido para escuchar.

Por este escenario pasarán Astrid Jones & The Blue Flaps, una de las voces destacadas del soul y el jazz afrolatino, la joven cubana Melanie Santiler, figura emergente de la música urbana de la isla y el dúo Candilena, que enlaza guitarra clásica española y folklore mediterráneo y presentará su nuevo disco 'Tonada y luz', producido por Diego Galaz.

Las entradas y abonos saldrán a la venta esta misma tarde a partir de las 20.30 horas. El Tablero pondrá en circulación mil abonos limitados por 26 euros -que el año pasado se agotaron de inmediato- y 2.600 entradas (400 por jornada a 8 euros y 3 euros para menores de 12 años), mientras que los Conciertos Jacobeos estrenarán un abono conjunto para sus tres conciertos, 200 por 18 euros, concebido para premiar la fidelidad de los seguidores veteranos de esta cita, mientras que las entradas sueltas cuestan 7 euros.

El vicerrector de Relaciones Institucionales, Cultura y Proyección Social de la UBU, Delfín Ortega, reivindicó durante la presentación el papel de la institución académica más allá de la docencia o la investigación. "No es solo un espacio de transferencia de conocimiento", subrayó para defender que ambos ciclos forman ya "parte de la identidad cultural de la Universidad de Burgos y de la propia ciudad" y destacó especialmente la capacidad de ambos ciclos para convertir el Hospital del Rey en “un lugar de encuentro entre patrimonio, ciudadanía, música y vida universitaria”.

"Su verdadero valor reside en la capacidad de abrir espacios, fortalecer la cohesión cultural del territorio y generar comunidad", sostuvo el vicerrector, convencido de que para la UBU la cultura "no es un complemento ornamental", sino "una forma de presencia institucional y de devolver a la sociedad parte de lo que deposita en su universidad pública".

Por su parte, la responsable del Área de Cultura e Innovación Educativa de la Fundación Caja de Burgos, Beatriz Rodríguez, valoró la fructífera alianza entre ambas entidades. Significó la cultura como "herramienta de transformación social" y subrayó la necesidad de que el conocimiento generado desde la UBU "dialogue con la sociedad y con la creación artística". "Lo que buscamos es generar espacios de encuentro entre disciplinas, públicos y formas distintas de mirar la realidad", apuntó.