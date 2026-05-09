El Colegio de Farmacéuticos plantea participar en programas como el del cáncer colorrectal

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Las farmacias de Burgos quieren dar un paso más en su papel sanitario y participar activamente en los programas de cribado de cáncer, especialmente en el de colon, con el objetivo de mejorar la detección precoz y aliviar la carga asistencial de los centros de salud.

Así lo plantea el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos, Rodrigo Moral, quien considera que la red de oficinas de farmacia, por su cercanía y accesibilidad, está en una posición idónea para colaborar en este tipo de iniciativas preventivas.

En concreto, Moral apunta a la posibilidad de que las farmacias puedan encargarse de facilitar a los pacientes los kits de detección de sangre oculta en heces —clave en el cribado de cáncer de colon—, además de ofrecer información sobre la importancia de realizar estas pruebas.

«Podríamos dar perfectamente el kit e informar de la necesidad de hacerse esta prueba», explica, planteando incluso que las propias farmacias puedan recoger las muestras o facilitar su entrega posterior en los centros de salud.

La propuesta se apoya en una de las principales fortalezas del modelo farmacéutico: su amplia capilaridad y horarios. Según destaca Moral, este sistema permitiría llegar a una población que actualmente encuentra más dificultades para participar en los programas de cribado, pensando especialmente en el sector de población activa, entre los 50 y 67 años, que pueden tener complicaciones para tener el tiempo necesario para gestionar estas citas en sus centros de salud.

«La gente está trabajando y no puede pedir varias citas para completar el proceso. Si se puede hacer en la farmacia, con la amplitud de horarios que tenemos, sería un éxito», subraya.

El presidente del Colegio recuerda que este modelo de colaboración ya funciona en otras comunidades autónomas, donde la implicación de las farmacias ha contribuido a aumentar la participación en los cribados y, por tanto, la detección temprana de la enfermedad.

En este sentido, insiste en que el sector farmacéutico está preparado para asumir este tipo de funciones, aunque recalca que su desarrollo depende de la iniciativa de las administraciones sanitarias.

Este refuerzo del papel sanitario de las farmacias conecta con otras iniciativas que ya se están desarrollando en la provincia, especialmente en el medio rural. Es el caso de las denominadas ‘Escuelas Rurales de Salud’, un programa en el que farmacéuticos de distintas localidades imparten charlas y sesiones formativas dirigidas a la población.

Estas actividades abordan cuestiones como la salud mental, la salud de la mujer o el cuidado de personas mayores vulnerables, y se desarrollan en colaboración con los vecinos en espacios municipales. La experiencia, según el Colegio, está teniendo una buena acogida tanto entre profesionales como entre usuarios, reforzando el papel de la farmacia como agente de educación sanitaria.

Farmacia rural

Este potencial contrasta con las dificultades que atraviesa la farmacia rural. En el último año han cerrado varias oficinas en la provincia, en muchos casos por jubilación de sus titulares y falta de relevo generacional.

El presidente del Colegio advierte de que no se trata solo de un problema económico, sino también de factores sociales y de falta de servicios en los pueblos, que dificultan atraer nuevos profesionales.

Para tratar de paliar esta situación, el Colegio, que cuenta con 627 colegiados, ha puesto en marcha una bolsa de traspasos de farmacias rurales, con el objetivo de facilitar que nuevos farmacéuticos, especialmente recién titulados, puedan hacerse cargo de estos establecimientos.

La iniciativa busca dar visibilidad a las boticas disponibles y favorecer su continuidad, en un contexto en el que la movilidad profesional ha aumentado y cada vez son más frecuentes los cambios de titularidad.

Medio Ambiente

Una de las preocupaciones del sector de la farmacia es la repercusión que tiene en el Medio Ambiente, el tratamiento inadecuado de los medicamentos que se convierten en residuos al caducar o cuando sobran después de terminar con la prescripción médica.

El pasado febrero se desarrollaron por primera vez las jornadas Medicamentos y Medio Ambiente que, previsiblemente, se repetirán para avanzar en este campo. «Estamos de acuerdo con el concepto ‘one health’. La salud es una y un concepto integrado, y los farmacéuticos somos responsables de este cuidado en lo relativo a medicamentos y su continuidad en el medio ambiente», señala Moral, que añade: «La existencia de principios activos en aguas de bebida o la existencia de algún principio activo en mamíferos nos alertan del futuro que nos espera si no actuamos antes». Los puntos Sigre para el reciclaje en las farmacias son un proyecto que ayuda a minimizar este problema y está implantado en todas las farmacias de la provincia.