Movilidad, reciclaje y kilómetro cero. Así ha sido la Feria de la Tierra en El Espolón

La VI Feria de la Tierra reunió a una treintena de asociaciones y negocios sostenibles en el Paseo del Espolón.Oscar Corcuera

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Los indios nativos americanos tenían muy claro que el ser humano, en cada generación, pisaba el suelo de prestado. El provervio indio ‘La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de de nuestros hijos’ es una máxima que quedaba clara entre los 3o espacios que conformaron la VI Feria de la Tierra de Burgos.

En el paseo del Espolón productos de kilómetro cero y ecológicos, creaciones artísticas en madera o cera de abeja. También propuestas innovadoras como la serigrafía sostenible de Brio serigrafía o el recycling textil de prendas de segundo mano. Entre los stands se estrenó este año Asuncionadas. Ganchillo con redes de pesca que se transforman en bolsos o monederos, tela de paraguas viejos transformados en bolsas impermeables. Fulares de ganchillo, capazos... Asun de Andrés no tocó la agujas de joven, pero con el tiempo el ganchillo se volvió su manera de dar salida a su hiperactividad creativa. «Cuando nació mi hija vi un capazo pequeño muy bonito, cuando me acerque a comprarlo me dijeron el precio y aluciné porque era algo que podía hacer yo, así empecé», explica. Este año ha dado el salto a la venta de sus creaciones que desde hace años ofrece a sus amigas. No tira nada. Si quedan retales de telas se pueden convertir en un llavero o un cuelgamóviles. «Mis amigas me decían, a ver que asuncionada se te ha ocurrido, así que el nombre del negocio, ahora que lo he puesto en marcha, no podía ser otro que Asuncionadas», bromea.

Entre las propuestas que tomaron el paseo de Marceliano Santamaría en el Espolón durante el pasado sábado, se colaba un coche. Aparcado en medio del paseo. Tenía su hueco en una feria de la sostenibilidad y el cuidado de la tierra. Ekiwi. Se trata de un coche eléctrico que es como los que se ponen a disposicion de los 100 integrantes de esta cooperativa de movilidad que también opera en Valladolid y que en Burgos, ademas del carsharing pondrán en marcha motoshahing que ya opera en Valladolid. «Los vehículos se toman y se recogen en el Centro Comercial de Camino de la Plata previa reserva en la app y se cobra por horas de uso y kilómetros donde se incluye seguro y carga del vehículo», explican Giovanni Olcese y Héctor Gallego. El objetivo pasa por llegar a toda la comunidad con puntos de carsharing en Palencia, León y Salamanca en tres años.

«Muchas veces el medio ambiente y la sostenibilidad puede entenderse como una cosa muy amplia, pero en Burgos hay muchas manifestaciones concretas muy variadas que pueden mostrar que el dia a dia puede ser cuidadoso con el medio ambiente y sostenible», apuntaban desde La Malva. El centro, especializado en la realización de talleres de educación en sostenibilidad, se encargaba de mostrar a los chavales el viaje que realizan algunos alimentos que llegan a nuestra mesa y la importancia del consumo de kilómetro cero. Además se han llevado a cabo otras actividades durante la mañana y la tarde sobre agroecología, la soberanía alimentaria, apicultura, gallineros de autoconsumo o el taller de las mariposas. También cuentacuentos y el concierto de LaLylo.

«Tenemos la fortuna de que, cuando estamos en el Espolón, podemos acceder a gente que ya de por sí tiene información, porque viene expresamente, pero también a quienes van dando un paseo por aquí y encuentran información y ven que en Burgos hay muchas alternativas en todos los sectores y pueden llevarse ideas para casa». La cita está organizada por la concejalía de Medio Ambiente en colaboración con seis organizaciones sostenibles (La Malva, Departamento de Ecología Integral, Naturfera, Intermón Oxfan, Fundación Oxígeno, AF Arte y la colaboración de Amabar.