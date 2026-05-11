Los fogones de La Flora: 17 menús en una misma cocina

Actividad realizada en las cocinas y con los alumnos de la Escuela de Hostelería La Flora. En la imagen un torrezno en primer plano.-ISRAEL L. MURILLO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Manejar una cocina profesional requiere una planificación específica para la adquisición de la materia prima, su conservación y su correcto aprovechamiento. Todo gira en un menú del día, de la casa o degustación. Pero siempre el mismo. Sin embargo, existe una cocina amplia y perfectamente equipada con todo tipo de electrodomésticos para elaborar recetas de diferentes estilos culinarios, donde la dificultad radica en la variedad.

En las cocinas del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Flora no solo se planifica un menú durante el curso. Se diseña una cocina distinta para cada uno de los profesores que imparten clase. Es decir, en sus fogones se organizan y ejecutan 17 cocinas diferentes, una por cada docente.

Una situación compleja, teniendo en cuenta la subida que han experimentado en los últimos años los productos de la cesta básica de alimentación. La inflación ha incrementado un 3,2 % el precio de los alimentos respecto al año pasado, en este 2026. En 2025 fue del 2,7 % y del 3,4 % el año anterior. Todas estas cifras están por debajo del incremento del 7,4 % registrado en 2022. «El presupuesto que mantiene el centro es prácticamente el mismo y afrontamos el aumento del IPC con mucha planificación, porque los productos se compran cada semana y en el mercado, como hace cualquier cocina profesional o cualquier ciudadano», explica el director del centro, Óscar Carbonell.

El presupuesto total ronda los 40.000 euros, que se reparten entre los 17 profesores. Cada uno dispone de una partida ajustada que varía en función de los productos que se trabajan en sus clases. Todos cuentan con un Excel compartido que funciona como hoja de pedidos y que, como ocurre en cualquier restaurante, se organiza semanalmente. Todos tienen acceso a este documento interno, aunque también existe una planificación detallada de las elaboraciones previstas para todo el curso. Desde la cocina tradicional hasta la de vanguardia: cordero y truchas conviven con alginato o agar-agar. Están calculadas las cantidades y el coste de cada producto. Además, se realiza un seguimiento real del presupuesto asignado al curso, de lo gastado y de lo que queda pendiente.

Este presupuesto es ajustado, aunque se complementa parcialmente con algunos servicios. Existe un espacio de cocina destinado a probar estas elaboraciones, orientado a familiares, alumnos, profesores y proveedores. Es necesaria reserva previa y cuenta con un aforo limitado, ya que se trata de un aula didáctica en la que también se puede comer. El servicio funciona, además, como taller práctico para los alumnos de restauración. Asimismo, el centro dispone de un servicio de cafetería y take away para la comunidad educativa, lo q