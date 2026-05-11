14 nuevas plazas para completar la plantilla de Policía Local

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La concejalía de Personal ultima las configuración de la plantilla de agentes de Policía Local en Burgos. El Ayuntamiento de Burgos se ha adherido al convenio de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León con la Federación Regional de Municipios y Provincias por el que la Junta se encarga de los procesos de convocatoria, selección y capacitación de los puestos de agentes de policía local durante los años 2026 y 2028.

«El Ayuntamiento se va a adherir al mismo para ayudarnos en los procesos de convocatorias de policías locales de toda la administración de Castilla y León con lo que es bastante probable que podamos ofertar un mínimo de 14 plazas de agente», señaló la concejal de Personal, Yolanda Barriuso.

De esta manera, el consistorio busca cubrir las bajas pendientes y las que vendrán sobrevenidas. Está en fase avanzada el proceso de promoción interna para diez oficiales de Policía Local y está calendarizada la jubilación de dos más. «Es probable que estas 14 plazas que podemos ofertar como mínimo y las 25 que cubrimos el año pasado el puesto de agentes de policía quede completamente cubierto en esta categoría», remarcó la concejal.

Es uno de los expedientes de promoción interna que ha abierto la concejalía de Personal en el Ayuntamiento de Burgos. Además se abordan nuevas convocatorias de acceso libre, de selección o derivados de ejecución de ofertas de empleo público están dos auxiliares comunitarios, el puesto de archivero, cuyo examen será en mayo. Está en marcha la segunda promoción cruzada de laborales con plazas de encargado de oficial de primera y oficial de segunda con personal laboral. A ellos e suma una oposición de cinco administrativos así como el concurso de traslados de 17 arquitectos técnicos.

Otros procesos ya están cerrándose, algunos muy esperados como el de gerente cultura y turismo que se aprobará en el pleno del viernes. En este apartado también hay dos puestos de técnicos de gestión económico financiera, 18 conductores receptores también está terminado, dos puestos de gestión económica y financiera, dos sargentos de promoción interna del servicio de extinción y prevención de incendios, el puesto de director de biblioteca. Se ultima la incorporación del gerente de Movilidad y Transporte que «es una persona que viene de la empresa privada y está en periodo de preaviso a la empresa ». También se ha cerrado la convocatoria de cuatro puestos de personal subalterno al que se presentaron 700 aspirantes.

La plantilla sube en 22 personas

El movimiento de personal en el Ayuntamiento de Burgos es constante, aunque el saldo es positivo para la institución municipal. «Siempre tenemos una actividad frenética en temas de entradas y salidas de personal funcionario y laboral porque hay muchísima movilidad», señala Barriuso. En concreto se han producido 60 movimientos de lso que 41 son altas y 19 son bajas de variados puestos (funcionarios de carrera, funcionarios interinos, de nuevo ingreso, laborales temporales y laborales fijos).

Estos cambio se producen por contratos, nombramientos, recolocaciones, puestos de trabajo que cada uno tiene de manera preventiva... En total se ha producido un crecimiento neto de la plantilla municipal de dos personas. Y se han iniciado la negociación para procesos selectivos mediante oposición, promoción y concurso de técnico de residuos de medioambiente, jefe de área de trabajo social en la gerencia de Servicios Sociales y una oferta de 62 puestos de personal funcionario auxiliar administrativo así como un bombero conductor y un cabo de intervención.

Por otro lado, la concejal ha recordado que el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos ya ha publicado el reglamento de la carrera profesional horizontal con lo que «ha empezado a computar el plazo que lo eleve a definitivo y podamos sacar la correspondiente convocatoria para este año», remarcó. Además, en la comisión de personal, seguridad , régimen interior y calidad total se han aprobado 18 facturas por los servicios de prevención, vigilancia de la salud y reconocimientos médicos de los meses de marzo y febrero por valor de 15.491 euros. «Este contrato estaba ya adjudicado, lo que pasa es que la empresa no presentó un documento fundamental y se ha tirado por el segundo licitador y será el último reconocimiento extrajudicial de crédito para esta cuestión».

En la reunión se ha aprobado por unanimidad la denominación de un espacio publico de la ciudad en el entorno de las instalaciones de Villafría para celebrar el 50 aniversario de la 16 promoción de la Milicia Aérea Universitaria.