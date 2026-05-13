El IES Fray Pedro de Urbina gana la fase local de ‘El Gran Concurso del Hormigón’

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El IES Fray Pedro de Urbina ha ganado la fase local de El Gran Concurso del Hormigón con una muestra que ha alcanzado una resistencia de 43,596 MPa. El segundo puesto ha sido para el IES Enrique Flórez, con una resistencia de 39,338 MPa, y el tercero para el IES Hipólito Ruiz López, con 37,726 MPa. Todos ellos han obtenido la probeta de oro, plata y bronce, respectivamente, y el equipo ganador recibirá una camiseta conmemorativa para cada miembro y participará en una visita a la fábrica de hormigón Gerardo Lacalle, en Aranda de Duero, y a los laboratorios del campus de Milanera de la Escuela Politécnica de la UBU, donde también podrán compartir espacio con estudiantes universitarios.

La iniciativa está promovida en Burgos por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Burgos (COAATBU), con la colaboración de la Universidad de Burgos, y reta al alumnado de 1º de Bachillerato de la rama científico-tecnológica a diseñar y confeccionar una probeta de hormigón capaz de alcanzar la mayor resistencia posible. A nivel nacional, el certamen cuenta este año con la participación de 32 provincias y alrededor de 3.500 centros educativos, que se celebrará previsiblemente en Madrid.

El ensayo a compresión de las 28 probetas de hormigón presentadas en esta edición por una veintena de centros de la provincia de Burgos se realizó el pasado jueves en los Laboratorios de Materiales de Construcción de la Escuela Politécnica Superior (campus de Milanera) de la UBU. Durante la jornada, representantes del COAATBU y alumnado del IES Enrique Flórez asistieron al desarrollo de los ensayos, realizados de forma completamente anónima mediante prensa hidráulica. La Universidad de Burgos se encargó exclusivamente del procedimiento técnico, mientras que el COAATBU fue el responsable de asociar posteriormente los resultados a los centros participantes y publicar la clasificación provincial. Como complemento a la actividad, el alumnado asistente pudo presenciar un ensayo a tracción de una barra de acero y realizar una visita a los talleres de Construcción y Grandes Estructuras de la Escuela Politécnica Superior, conociendo las instalaciones y titulaciones técnicas de la Universidad de Burgos.

La participación de la UBU en esta iniciativa refuerza la conexión entre la educación secundaria, la universidad y el sector profesional de la edificación, fomentando vocaciones científico-técnicas entre el alumnado preuniversitario.