De la industria de la lana a la IA. Las empresas se diversifican y buscan nuevos perfiles

La Feria de Empleo de la UBU se celebró en dos plantas del Fórum Evolución.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Más empresas que nunca, más ofertas de trabajo y de lo más variado. La XXIV Feria de Empleo de la Universidad de Burgos (UBU) se expandió este año más allá de la tercera planta del Fórum con empresas de todo tipo con ofertas diversas. «Burgos está creciendo, necesita personas que trabajen, que desarrollen sus proyectos de vida y para eso está la Universidad, que es formación, es investigación, es transferencia pero es mucho más y nuestro trabajo es dar oportunidades a la gente para que nuestra sociedad se desarrolle», señaló el rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García.

120 empresas, un 30% más que en la anterior edición, han desplegado sobre sus stands de recursos humanos un total de 1.500 ofertas de trabajo. El año pasado se suscribieron 1.000 contratos, que esperan superar este año porque en Burgos hay trabajo. «Necesitamos trabajadores, necesitamos que las personas que se forman en la Universidad de Burgos y también en la Formación Profesional se queden aquí, tenemos escasez muy importante de mano de obra y les animamos que apuesten por Burgos y el talento que se forma en la universidad se quede aquí», resumió el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos, FAE, Ignacio San Millán.

Junto a ellos la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, quien remarcó que «aquí hay oportunidades, pero es que hay que conocerlas y buscarlas y en esta feria se facilita ese contacto para que nuestros jóvenes se queden». Entre esos jóvenes Teodoro y Noelía. Son estudiantes del primer curso del Grado de Diseño de Videojuegos que vienen para «conocer las empresas, ver un poco lo que se ofrecer porque acabamos de empezar la carrera y no sabemos muy bien qué empresas hay y que es lo que se demanda y si encontramos un trabajo para compaginar, mejor».