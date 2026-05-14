Folios mecanografiados, dibujos a mano de Santiago Ontañón. Así se hizo 'Luna', la primera revista del exilio

Grupo de escritores, ilustradores exiliados en la Embajada de Chile en Madrid, que publicaron la revista Luna durante su encierro dibujados por Eduardo Ontañón.

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Derrotados pero no vencidos. Ocho escritores, poetas e ilustradores del bando republicano soportaron sus horas muertas de encierro en la Embajada de Chile, donde se convirtieron en refugiados del bando republicano tras el final de la Guerra Civil. Enclaustrados físicamente para salvar su vida y mientras encontraban una vía de exilio a otros países, su creatividad no dejó de bullir.

Antonio Aparicio, Edmundo Barbero, José Campos, Pablo de la Fuente, Antonio de Lezama, Aurelio y Julio Romeo del Valle y Santiago Ontañón, «Pasan un año encerrados en la embajada y durante ese tiempo editan un periódico ‘El Cometa’ que destruyen por miedo a represalias, pero, también, editan la primera revista del exilio español elaborada en España», relata la historiadora burgalesa, Esther López Sobrado.

Los pormenores de esta singular publicación, elaborada a mano, con textos mecanografiados e ilustraciones a mano en papel barba del escenógrafo cántabro forman parte de su nueva publicación ‘Noctambulandia. Compás de espera en treinta lunas’ donde rescata las ‘Memorias (in)surgentes de Santiago Ontañón. «Es el gran escenógrafo de la Generación del 27, íntimo amigo de Federico García Lorca, de Alberti también aunque más de María Teresa León con quien mano a mano participó en el Teatro de Urgencia de Las Guerrillas del Teatro durante la Guerra Civil, recupera para el teatro a Margarita Xirgu, amigo también de Maruja Mallo, eterno actor secundario... Es de justicia que se de a conocer», reivindica la historiadora burgalesa.

Con esta intención nació Noctambulandia, la publicación donde revela la vida de este escenógrafo, actor, ilustrador e intelectual y narra, a través de la revista que se conserva en la Biblioteca Nacional de Chile. En la presentación se abordará la figura de Ontañón que es el eterno secundario: como actor en las películas que participó (encarnó al académico Corcuera en El Verdugo de Luis García Berlanga), en la escena porque «no hay nada más efímero en las artes que el teatro y de dentro de él, la escenografía que se pierde cuando se deja de representar una obra». También fue escritor, algunos de sus textos forman parte de los 30 números artesanales de Luna, e ilustrador. Sus dibujos del equipo de redacción que se reivindica en sus creencias una vez derrotados con el ingenio y la palabra como armas, forman parte de la singular representación que se espera hoy a partir de las 20 horas en el Salón Rojo del Teatro Principal. El grupo del Teatro de Thesphis realizan una lectura dramatizada de uno de los textos de Ontañón. La intervención estará acompañada por la animación de ilustraciones. «Es una presentación muy especial, porque es de justicia dar a conocer una figura tan importante y tan olvidada como Santiago Ontañón que pudo ser amigo al mismo tiempo de Pablo Neruda y Vicente Huidobro, que entre ellos no se hablaban, tiene una gran dimensión que se pierde en la niebla del olvido como tantos en esta época», reivindica Sobrado.