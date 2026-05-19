Estas son las inversiones de Burgos (hasta 42) en el aire al depender de un crédito que no se ha comenzado a tramitar

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista advierte de que la falta de avances en la tramitación del crédito que incluyó el equipo de Gobierno del PP en el presupuesto municipal de 2026, por una cantidad de 25,2 millones de euros, pone en riesgo el desarrollo de las inversiones previstas para este ejercicio, "la mayoría de ellas en realidad".

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Sonia Rodríguez, considera que la ciudad está instalada en la "parálisis" y denuncia la falta de información que tiene la oposición sobre estas cuestiones con una situación económica que se ha agravado con el incendio que calcinó las cocheras y más de la mitad de la flota de los autobuses municipales.

Desde el PSOE, volvieron a cargar este martes contra la gestión económica de Cristina Ayala para manifestar que el problema ya no es únicamente la aprobación tardía del presupuesto, sino que muchas actuaciones incluidas en las cuentas siguen sin poder arrancar más de un mes después de su validación definitiva porque están sujetas a un crédito, en concreto 42 de las 61 incluidas en el capítulo 6 del presupuesto, el que contiene las inversiones. "Al Partido Socialista le preocupa esta situación e insistimos en trasladar la gravedad de la misma", dijo.

La socialista se defendió, de esta manera, del argumento que utiliza el PP de echar la culpa a la oposición (PSOE y VOX) del retraso en el comienzo de obras que tienen ya proyecto porque bloquearon el presupuesto en su momento. Allá por el 29 de diciembre, cuando votaron en contra en un Pleno municipal y, por tanto, activándose en ese momento toda la tramitación de la cuestión de confianza, que demora la aprobación en un mes, a lo que luego hay que sumar el periodo de información pública y de contestación de las alegaciones. "El presupuesto ha tardado en aprobarse 125 días, desde ese 29 de diciembre, todo un récord motivado no solo por la cuestión de confianza", añadió.

Rodríguez sostuvo que, cinco semanas después de la aprobación de las cuentas, el pasado 13 de abril, "no se sabe nada" del crédito al que están vinculadas la mayoría de las inversiones previstas este año. La concejala defendió que lo habitual en otras administraciones es aprobar simultáneamente el presupuesto y la operación de crédito, especialmente cuando el endeudamiento ya estaba previsto desde el inicio. Aquí, en el Ayuntamiento de Burgos, se desconoce si la tramitación del crédito tiene que aprobarse en Pleno municipal, lamentó, ante las contestaciones que reciben por parte del equipo de Gobierno.

La viceportavoz socialista insistió en que esta situación impide avanzar en numerosos expedientes municipales porque muchas partidas dependen directamente de esos fondos. Según explicó, sin el visto bueno financiero no pueden emitirse los informes de Intervención necesarios para licitar proyectos, adjudicar obras o afrontar pagos vinculados a esas actuaciones.

Entre las inversiones afectadas citó el centro cívico Oeste, actualmente en obras, la reforma del polideportivo de San Pedro y San Felices, actuaciones en instalaciones deportivas, parques y jardines, el carril bici de la avenida Castilla y León, inversiones en polígonos industriales o la pasarela del Plantío. También mencionó proyectos urbanísticos como el desarrollo de los terrenos de la antigua CLH, el bulevar de la calle Vitoria o actuaciones vinculadas a turismo y cultura como la reforma del Asador de Aranda o el traslado al Teatro Principal de la oficina de turismo. En el caso del nuevo centro cívico, el PP condicionó el pago de 4.681.500 euros en el año 2026 a ese crédito, así como los 1.301.738 euros de la reforma de la sede de Protección Civil, por poner dos ejemplos.

El PSOE considera además que el retraso del crédito está directamente relacionado con otro problema financiero de mayor alcance: la refinanciación de la deuda derivada de los consorcios. Rodríguez recordó que el Ayuntamiento mantiene una deuda viva de 132 millones de euros y señaló especialmente el préstamo vinculado al desvío ferroviario, del que restan por amortizar 88,5 millones antes de 2031.

Según explicó, el actual calendario de pagos puede comprometer la capacidad inversora municipal durante los próximos años si no se renegocian los vencimientos. La socialista aseguró que algunos informes de Intervención apuntan precisamente a la necesidad de resolver primero esa refinanciación antes de asumir nuevo endeudamiento para inversiones.

La edil dibujó así un escenario económico mucho más condicionado que en ejercicios anteriores. "Ahora no hay ahorros, no hay remanentes", afirmó, para insistir en que el Ayuntamiento necesita "aire" financiero para evitar que las amortizaciones absorban gran parte de la capacidad de gasto municipal. A su juicio, la situación actual responde exclusivamente a la falta de impulso del propio equipo de Gobierno y puede desembocar en "un año en blanco" en materia inversora precisamente en la fase final del mandato municipal. Además, con el incendio de las cocheras, el equipo de Gobierno se está planteando la posibilidad de reducir inversiones previstas en el presupuesto apenas un mes después de su aprobación definitiva, pero tampoco ha informado a la oposición de qué actuaciones estarían comprometidas.