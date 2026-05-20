La Novena de Beethoven servirá de "colofón espectacular" al vigésimo aniversario de la Sinfónica de Burgos

El director de la OSBu, Iván Martín, y su presidente, Enrique García, charlan con Beatriz Rodríguez, de Fundación Caja de Burgos, y el concejal César Barriada.SANTI OTERO

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La Novena de Beethoven servirá de "colofón espectacular" a la temporada de la Orquesta Sinfónica de Burgos (OSBU). La cita con la creación más universal del compositor alemán tendrá lugar el domingo 24 de mayo, a las 20.30 horas, en la sala Rafael Frühbeck del Fórum Evolución y servirá, además, para rematar la celebración del vigésimo cumpleaños de la formación. Porque de aniversarios va la cosa. Y es que este evento, de paso, anticipará el segundo centenario del fallecimiento del músico, que llegará en 2027, y, más pegado a la actualidad, culminará con un guiño al siglo de vida que el Himno de la ciudad cumple este año.

Durante la presentación de tan "simbólico" concierto, el presidente de la OSBU, Enrique García Revilla, definió esta velada como "el gran broche final de una de las temporadas más brillantes" y puso el acento en la oportunidad que brinda a los burgaleses el hecho de que se celebre justo el día después de la Noche Blanca, pues permitirá rematar por todo lo alto una de las grandes citas culturales del calendario local.

La elección de la Novena como protagonista de esta jornada no es casual. Considerada una de las cumbres de la historia de la música, más allá de encarnar ideales de fraternidad, esperanza y unión, supone un importante reto artístico por la magnitud de sus exigencias orquestales, corales y vocales. Afrontarlo confirma, a juicio del director titular de la formación, Iván Martín, "el crecimiento de una orquesta que ha alcanzado un nivel equiparable al de las grandes temporadas sinfónicas del país".

La interpretación posee además cierto valor histórico para la ciudad. Será la segunda vez que la Novena Sinfonía de Beethoven suene en el Fórum Evolución. La primera tuvo lugar en septiembre de 2012, durante la inauguración del auditorio, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León bajo la dirección de Rafael Frühbeck de Burgos, el mismo que (fallecido en 2014) da nombre hoy a la sala que albergará esta cita. Se cierra, pues, un círculo virtuoso en beneficio, ante todo, de los amantes de la música, que en la ciudad abundan.

Sobre el escenario, en esta ocasión, la OSBU estará acompañada por la prestigiosa Sociedad Coral de Bilbao, dirigida por Enrique Azurza, y por un destacado cuarteto de solistas formado por Alicia Amo (soprano), Lidia Vinyes-Curtis (mezzosoprano), Karim Farhan (tenor) y Miguel Ángel Arias (bajo).

El concierto, en el que colabora además la Fundación Caja de Burgos –que, por cierto, también celebra sus cien años de historia–, concluirá, como suele cada temporada, con la interpretación del Himno a la ciudad, obra de Calleja y Zurita. Será un momento, no obstante, más especial de lo habitual, pues en conmemoración del estreno de esta composición el 28 de junio de 1926, la agrupación sinfónica presentará una nueva edición orquestal elaborada por Antonio Martín, "que enriquece notablemente la versión utilizada durante las últimas décadas".

Entre las principales novedades, según explicó García Revilla, la nueva partitura recupera algunos elementos del original de Antonio José Calleja, como la repetición de cuatro 'salves' finales en lugar de las tres que habitualmente se cantan. Aunque se mantiene la tonalidad en sol mayor, más cómoda para que el público pueda cantarlo con facilidad, "se incorpora una instrumentación mucho más amplia, adaptada al potencial actual de la OSBU". Revisa así las adaptaciones que en los años 80 introdujo Salvador Vega, "con los recursos de los que disponía", para popularizar su interpretación. Tras este concierto, la partitura se entregará oficialmente al Ayuntamiento en una fecha aún por concretar como parte de los actos conmemorativos del centenario del Himno.

Las entradas para este concierto están disponibles a precios de entre 15 y 20 euros y pueden adquirirse por internet o en las taquillas habituales.