Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, convirtió la habitual rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local en una defensa cerrada de la gestión económica municipal y en una réplica directa a las críticas de la oposición sobre el estado de las cuentas del Consistorio.

La viceportavoz del PSOE, Sonia Rodríguez, expresó la preocupación de los socialistas por la escasa información que tenían en relación con la solicitud de un crédito de 25,2 millones de euros para financiar hasta 42 de las 61 inversiones previstas en el presupuesto de 2026. Además, se refirió a la urgencia de refinanciar los pagos de la deuda adquirida del consorcio del desvío con obligaciones de 88,5 millones de euros hasta 2031 para no condicionar las próximas anualidades.

Ballesteros sostuvo que la situación económica del Ayuntamiento "es mucho mejor que la que había en 2023", cuando el PP accedió a la Alcaldía, y acusó a la oposición de "utilizar torticeramente los datos" para cuestionar la política financiera del actual equipo de Gobierno.

En relación con los trámites necesarios para la gestión del crédito bancario, la portavoz comunicó la necesidad de que el Ministerio de Hacienda autorice la operación económica prevista por el Ayuntamiento para financiar futuras inversiones. Insistió en trasladar un mensaje de tranquilidad y aseguró que el Ejecutivo local no contempla un escenario distinto al de recibir el visto bueno estatal.

De esta manera, comparaba la situación con en el momento en que Daniel de la Rosa solicitaba el uso de los remanentes para inversiones en la etapa de la pandemia. "Entendemos que el Ministerio comprenderá que el Ayuntamiento tiene que invertir y que la situación económica del Ayuntamiento es buena, porque en los últimos años se ha hecho un trabajo importante, que ha sido amortizar deuda, la que era exigible amortizar", defendió, para añadir que la cantidad que se amortizó no fue por una decisión política por parte del PP, sino que "era lo exigible". En este sentido, hay que aclarar que el PSOE considera que se devolvió a los bancos una cantidad demasiado elevada, con hasta 70 millones de euros en los últimos dos años, lo que redujo, en parte, la cantidad de remanentes con la que cuenta el Ayuntamiento este 2026.

Por su parte, la portavoz del PP insistió en que la mejora financiera se debe a la amortización de la deuda procedente de los antiguos consorcios municipales, una carga económica que, según recordó, tuvo que asumir íntegramente el Ayuntamiento tras la disolución de estos organismos. Según explicó, el nivel de endeudamiento municipal ronda actualmente el 61%, lejos —afirmó— del porcentaje "de más del ciento y pico" que heredó el entonces bipartito de PP y Vox al inicio del mandato.

En este contexto, justificó la necesidad de acudir a financiación externa para sostener nuevos proyectos municipales. "La situación económico-financiera del Ayuntamiento así lo permitía y lo permite", aseguró Ballesteros, que insistió en que la reducción de deuda alcanzada en los últimos años es precisamente la que abre ahora la puerta a solicitar crédito.

Pese a ello, el Ministerio de Hacienda deberá autorizar la operación y lo que podría variar es la cantidad a pedir a los bancos. En este momento del año, el PP cree que podría acceder a 18 millones de euros frente a los 25,3 previstos inicialmente, porque se podría ajustar más a lo que daría tiempo a ejecutar hasta final de año. "Si tarda mucho en contestarnos esa cantidad podría reducirse más, a unos 10 millones".

Temiño urge explicaciones a Ayala

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Josué Temiño, se mostró verdaderamente preocupado por la situación económica del Ayuntamiento de Burgos. Desde su punto de vista, la única realidad es que "el PP se ha estado poniendo medallas de cartón" en su gestión, desoyendo las advertencias del PSOE sobre los riesgos que estaba corriendo la ciudad.

Añadió que el equipo de Ayala está en "un callejón sin salida" en el que una tercera administración, en este caso el Gobierno central a través del Ministerio de Hacienda, es quien tiene que autorizar la solicitud de un crédito para ejecutar inversiones este 2026.