El PSOE acusa al Partido Popular de dejar al Ayuntamiento sin margen financiero

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El Ayuntamiento de Burgos se encuentra en una situación económica «crítica y al borde del colapso» tras la gestión de la deuda vinculada a los antiguos consorcios, a juicio del portavoz del grupo municipal socialista, Josué Temiño, quien cargó contra el equipo de Gobierno del Partido Popular, al que acusa de haber dejado al Consistorio sin margen financiero después de amortizar parte de esa deuda y agotar los remanentes municipales. Una decisión que, según el principal grupo de la oposición, complica ahora la posibilidad de recurrir al crédito previsto.

Temiño sitúa el origen del problema en la disolución de los consorcios en 2024, un proceso sobre el que el Psoe pidió entonces la creación de una comisión específica para hacer seguimiento de la liquidación y la refinanciación. “El único objetivo era evitar fallos que nos llevasen al colapso económico” recuerda Temiño a la vez que lamenta “que se han producido” como se constató en una reunión en alcaldía para estudiar alternativas.

El portavoz socialista señala que el Ayuntamiento tiene hasta 2031 para amortizar 88 millones de euros procedentes de los consorcios y que esa obligación limita la capacidad de endeudamiento municipal. Según su análisis, la única salida que maneja ahora el Gobierno local pasa por pedir al Ministerio de Hacienda que retrase el pago de esos 88 millones hasta 2042, una opción que permitiría aliviar la presión financiera sobre las cuentas municipales.

Temiño acusa al Partido Popular de haber presumido durante tres años de gestión económica mientras ignoraba las advertencias socialistas. “El PP se ha estado poniendo medallas de cartón”, afirma el portavoz, que considera que el Gobierno de Ayala ha terminado admitiendo la gravedad del escenario. “Y ahora que están en un callejón sin salida nos piden auxilio” informe el líder de la oposición quien deja claro que el grupo municipal socialista estará ahí siendo leal a la ciudadanía.

El Psoe asegura que actuará con responsabilidad institucional, aunque exige al mismo tiempo que el equipo de Gobierno asuma responsabilidades políticas por la situación de las cuentas. Temiño insiste en que la posible refinanciación no puede servir para mantener proyectos que su grupo considera prescindibles. Por ello advierte de que si es posible refinanciar la deuda de 2031 a 2042 “el prestamos que se solicite debe dejar de ser para caprichos y ocurrencias de la Sra. Ayala que debe decir No a proyectos que nadie quiere como el túnel de la calle Santander ExpoBurgos o el Ambigú de la Isla”.

El portavoz socialista reclama a la alcaldesa explicaciones urgentes ante la ciudadanía y le pide que aclare por qué rechazó la comisión especial planteada por el Psoe para abordar la disolución de los consorcios. También le reprocha que haya seguido adelante con una amortización que su grupo venía calificando de temeraria por dejar a Burgos sin margen inversor. “Lo buenos gestores no dejan sin margen de inversión y al borde de la intervención”, concluye Temiño.