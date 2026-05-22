La firma burgalesa Cojonuda Studio lanza una colección de moda junto a Danzas Justo del Río

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La firma creativa burgalesa Cojonuda Studio nacía hace un año de la mano de Santiago Heras Ortega y Félix Vladimir Familia para aunar tradición y modernidad sin complejos. Y es que sus creadores buscan «rescatar la esencia de lo local para devolverla a las calles con un lenguaje moderno y actual», apuntan. Ahora la marca da un paso más y lanza La Serrana Vol.II, una colección que «quiere seguir explorando la ciudad de Burgos, las tradiciones, monumentos y folclore que forman parte de su cultura popular» y que incluye una colaboración solidaria con Danzas Burgalesas Justo del Río bajo el nombre 'Tipismo'.

La pasión de ambos por el folclore no es impostada. Félix creció cerca de las agrupaciones de danza burgalesa. «Muchas de mis amigas bailaban danzas y a mí me encantaba verlas y la estética del traje tradicional». Por su parte, Santiago sintió desde niño una gran fascinación por Gigantes y Gigantillos.

Así nacieron prendas únicas inspiradas en trajes regionales locales como el de serrana, pero «actualizadas y traídas a la moda actual», explica Félix. Sus camisetas y láminas se han convertido en las piezas estrella de la marca.

Los Gigantillos, el himno a Burgos o los edificios más emblemáticos de la ciudad son los protagonistas de estas piezas únicas que muestran su amor por lo local, aunque también cuentan con diseños inspirados en citas locales como el Zurbarán Rock o grupos como La M.O.D.A. «Camisetas y láminas recogen la esencia burgalesa con una visión moderna y actualizada y están gustando mucho», apunta Santiago. Son prendas y piezas «para todos los bolsillos», resaltan.

Santiago y Félix son los creadores de Cojonuda Studio.Oscar Corcuera

Con La Serrana Vol.II, sus creadores quieren seguir poniendo en valor el folclore burgalés y dar visibilidad a nuevos personajes y tradiciones. Dentro de esta colección se encuentra una colaboración «muy especial» con Danzas Burgalesas Justo del Río llamada ‘Tipismo’, que incluye 6 piezas. «Tipismo nace fruto de la profunda admiración hacia el trabajo compilador y renovador de los grupos folclóricos que con su trabajo diario preservan y acercan música, bailes e indumentarias populares al público general», apunta Santiago.

La colección celebra la música, el baile, el movimiento y el renacer del folclore en la época actual gracias a agrupaciones como Danzas Burgalesas Justo del Río. A través de esta iniciativa, la firma burgalesa colaborará con la entidad local donando a la asociación el 30% de los beneficios de las ventas para «ayudar al sostenimiento y continuar su inmensa labor en el folclore burgalés durante al menos otros 55 años», añade Félix.

A mayores, La Serrana Vol.II continúa la estela de la primera colección añadiendo la serigrafía en sus diseños para «dar mayor durabilidad y permitiendo elaborar parte de los productos en talleres de la ciudad».

En la camiseta Caput Castellae se reúnen diversos elementos burgaleses. Esta vez con Doña Jimena de protagonista y elementos como el Silo de Capiscol, la Gigantona Asiática, un Danzante o la planta del Gamon que da nombre al barrio de Gamonal, dan vida a la colección.

Además, se suman otros dos diseños de camisetas. «Una con una colorida collarada sobre camiseta azul y otra inspirada en la Jota de La Vendimia, con parte de la letra en el frente y un bodegón con bota, botijo y porrón en la trasera», apunta Santiago.

En un mundo cada vez más globalizado en el que las tendencias se fabrican en serie, la firma burgalesa sigue apostando por las raíces y el folclore como acción de resistencia cultural. «Volver a poner la mirada sobre lo nuestro no es un ejercicio de nostalgia, sino una forma de combatir la despersonalización eligiendo la historia propia y la creatividad frente a lo genérico».