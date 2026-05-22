Alumnos de la Ubu colaborarán en proyectos sociales, educativos y sanitarios en nueve países

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Veinticuatro estudiantes de la Universidad de Burgos participarán entre este verano y el próximo curso en programas internacionales de cooperación y voluntariado, con estancias vinculadas a proyectos sociales, educativos, sanitarios y medioambientales en América Latina, África, Asia, Centroamérica y el Caribe. Las convocatorias Ppacid y del Programa de Voluntariado Internacional se han resuelto con 16 y 8 participantes, respectivamente, que se incorporarán a 11 proyectos entre julio y abril de 2027.

Estancias de hasta tres meses en nueve países

Los estudiantes seleccionados en el programa Ppacid, impulsado por el Vicerrectorado de Internacionalización, Cooperación y Alianzas Estratégicas, realizarán estancias de entre 30 y 90 días en Guinea Ecuatorial, República Dominicana, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Nepal, Ecuador, Honduras y Senegal. Antes de viajar han participado esta semana en una jornada formativa centrada en cuestiones prácticas, detalles de los proyectos y una primera aproximación al papel del cooperante, con la idea de entender qué pueden aportar durante su estancia y qué aprendizaje pueden recibir en los países de destino.

Entre los participantes está Josué Cárdenas Castillo, estudiante de tercero de Enfermería, que viajará en julio a Nicaragua para colaborar en un hospital especializado en atención a mujeres con la Ong Voluntariado. Afronta la experiencia con cautela y la mente abierta porque, según reconoce, “como nunca lo he vivido todo está por ver, pero lo que venga, bienvenido”. Lucía Arnaiz, alumna de tercero de Educación Primaria, se incorporará en febrero a un proyecto de la Fundación Siempre Adelante en Guinea Ecuatorial, donde trabajará durante tres meses en una de sus escuelas con la expectativa de que la estancia le ayude, como futura profesora, a trasladar a sus aulas “esa visión de cómo se vive en otras partes del mundo” y, al mismo tiempo, dejar allí “mi granito de arena”.

Ocho entidades colaboradoras y alumnado de distintas titulaciones

La nueva edición reúne a ocho entidades colaboradoras —Fundación Siempre Adelante, Fundación Inju Huellas, Ecodesi, Ong Voluntariado, Familia Hetauda, Shekinah, Cáritas y Anvó Africam— y alumnado de los grados en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Social, Psicología, Enfermería, Terapia Ocupacional, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ingeniería Civil, el doble grado en Ingeniería Civil y Arquitectura, y el Máster Interuniversitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo. A ellos se suman los ocho estudiantes que participarán en el Programa de Voluntariado Internacional 2025/2026, financiado por la Junta de Castilla y León a través del convenio con las cuatro universidades públicas de la comunidad.

La vicerrectora de Internacionalización, Cooperación y Alianzas Estratégicas, Ileana María Greca Dufranc, enmarca esta línea de trabajo en la vocación social de la Universidad de Burgos y recuerda que esta es la segunda edición de unas becas de voluntariado internacional corto que permiten iniciar la experiencia “desde segundo curso”. A su juicio, estos programas amplían una línea que ya forma parte de la identidad de la institución, el “servicio a la sociedad” canalizado a través del Centro de Cooperación mediante acciones de aprendizaje-servicio y las becas Ppacid, con “una larguísima historia en la universidad”.

Proyectos en República Dominicana, Uganda y Colombia

La programación incluye, entre otros proyectos, el voluntariado sociomedioambiental en República Dominicana, promovido desde la Ubu por Esther Calderón Monge junto a la Fundación Asistencia y Caridad Casa Cafarnaum. En él participarán tres estudiantes de Terapia Ocupacional y Educación Primaria, que colaborarán en acompañamiento familiar, apoyo escolar a menores, talleres de emprendimiento y cultura financiera, y actividades de sensibilización medioambiental.

También continuará por segundo año el proyecto Salud y Educación con Uganda, impulsado por María Elena Sánchez Gutiérrez en colaboración con Kyoga Foundation. Tres alumnas de Enfermería viajarán durante el verano a Entebbe para colaborar con dispensarios de salud y desarrollar intervenciones de educación sanitaria diseñadas a partir de trabajos de fin de máster de ediciones anteriores.

La relación de proyectos se completa con Escuelas Pazarte, organizado por Martha Lucia Orozco Gomez junto a la Fundación Inju Huellas, en el que participarán dos estudiantes de Historia y Patrimonio y del Máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo. La iniciativa se centra en actividades pedagógicas vinculadas a los Derechos Humanos y al fortalecimiento de capacidades comunitarias entre niños, adolescentes y mujeres en contextos de post-acuerdo de paz en Colombia.