La metamorfosis de Burgos al alcance de la mano: del ramal de Kronospan a las redes del subsuelo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La fisonomía de Burgos y su área de influencia ha experimentado notables cambios en los últimos años, una realidad dinámica que exige una actualización constante de sus herramientas de representación. Con este objetivo, la Subdelegación del Gobierno acogió este viernes la presentación de la primera edición del mapa de la serie Ciudades y alrededores: Burgos, una ambiciosa obra desarrollada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) que ofrece una radiografía precisa de la evolución reciente del municipio.

El acto contó con la presencia del subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, acompañado por Germán Gómez, jefe de sección del Mapa Topográfico Nacional del IGN; Jorge Vicente Gómez, director del Servicio Regional del IGN en Castilla y León; y Juan José Martínez Mayora, jefe de la Unidad Provincial.

Durante la puesta de largo de esta nueva cartografía, De la Fuente incidió en que «la cartografía es un proceso muy dinámico y está en actualización permanente», justificando así la necesidad de una publicación que reemplace a la serie anterior.

Radiografía de la expansión industrial y de transportes

El mapa se presenta a una escala 1:25.000, una proporción que permite un nivel de detalle milimétrico. El documento cubre un área de 125 kilómetros cuadrados que delimita un cuadrante estratégico: desde Villalonquéjar hasta el monasterio de San Pedro de Cardeña en el eje este-oeste, y desde Villatoro hasta Cardeñadijo en el eje norte-sur.

La principal aportación de esta edición es la incorporación de las últimas infraestructuras ejecutadas en la zona. Entre ellas, destaca el trazado del nuevo ramal ferroviario de la multinacional Kronospan, así como las recientes ampliaciones de los polígonos industriales de la ciudad.

El mapa no se limita a la superficie; también recoge de manera fidedigna las redes técnicas del subsuelo y del tendido aéreo, incorporando los trazados de transporte de hidrocarburos (oleoductos y gasoductos) y las líneas eléctricas. Asimismo, los elementos culturales y de movilidad sostenible ganan peso. Un ejemplo es el Camino de Santiago, del cual se especifican de forma minuciosa todas las vías de entrada y salida del casco urbano.

Toda esta densidad informativa se complementa con una rica toponimia clasificada por grupos geográficos (construcciones, hidrografía, orografía, parajes y vías) diferenciados mediante códigos de colores, tipografías y tamaños según la relevancia de cada elemento.

Alta tecnología cartográfica

Desde el punto de vista técnico, la obra destaca por su plasticidad visual. El relieve del terreno está definido por curvas de nivel dispuestas cada 10 metros de desnivel. A esto se le ha aplicado un sombreado digital con luz simulada a 45 grados desde el noroeste, lo que genera un efecto tridimensional sobre el papel que facilita la lectura del entorno natural. Además, el mapa ha sido elaborado bajo la proyección UTM y el datum ETRS89 (Sistema Geodésico de Referencia Terrestre Europeo 1989), estándar plenamente compatible con los sistemas de posicionamiento global como el GPS americano, el Glonass ruso, el Galileo europeo y el BeiDou chino.

El formato físico del mapa ha sido diseñado para ser manejable y funcional. En su portada se exhibe una fotografía de la fachada de la Catedral de Burgos, mientras que la contraportada reserva espacio para gráficos de localización técnica y distribución de los términos municipales con sus correspondientes códigos INE.

El gran atractivo práctico para el ciudadano radica en el reverso, dado que el IGN ha incorporado un plano turístico de la ciudad cedido por el Ayuntamiento de Burgos que incluye el callejero principal y una tabla guía con 54 entradas para la localización inmediata de monumentos, edificios singulares y puntos de interés.

Canales de venta y descarga

El mapa se puede adquirir en formato físico por de 3,50 euros en las oficinas del Instituto Geográfico Nacional ubicadas en la Subdelegación del Gobierno, en horario de 9 a 14 horas, o a través de su Tienda Virtual. Además, estará a la venta durante la Feria del Libro, del 28 de mayo al 7 de junio, en la caseta del IGN.

Para los usuarios que requieran la cartografía en soportes digitales, el organismo estatal permite la descarga totalmente gratuita de este mapa, así como de otros formatos de imagen, vectoriales o datos topográficos, a través de su plataforma en línea.