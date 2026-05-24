El escenario más heavy de San Pedro 2026

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Una vez conocido el grueso de la programación de conciertos para las fiestas de San Pedro y San Pablo 2026, muchos echaban en falta la presencia de grupos de rock y metal. Sin embargo, Burgos volverá a contar con un espacio repleto de guitarras afiladas e intensidad sonora. El lugar elegido no podía ser otro que la plaza Nueva de Gamonal, feudo inexpugnable de la -cada vez más amplia- comunidad heavy local.

Aunque todavía no se haya anunciado de manera oficial, este periódico ha podido confirmar que el denominado escenario Gamonal acogerá, el sábado 27 de junio, las actuaciones de Vhäldemar, Antecessor, Black Bomber y Vamos con Todo. Cuatro propuestas perfectamente diferenciadas con un denominador común: la pasión por el rock desde distintos enfoques.

Los encargados de dar el pistoletazo de salida, a partir de las 19:30 horas, serán los burgaleses Antecessor. El escenario no les pilla de nuevas, ya que dejaron su impronta a finales de enero de este mismo año durante el festival de Las Candelas. Aparte, irrumpieron a mediados de abril en el Andén 56 junto a Koma y Legion DC. En ambas citas, dejaron claro que su último EP, Neologismo, gana enteros en directo.

Tomarán el testigo, a las 20:45 horas, los Black Bomber. Desde El Bierzo hasta el mismísimo infierno, la banda presentará Heading to Hell, su último disco publicado a finales de 2025. Sin florituras ni medias tintas, el combo berciano desplegará un amplio abanico sonoro con innegables influencias del New Wave of British Heavy Metal ( NWOBHM) y ese toque thrash de la vieja escuela que configura su identidad y razón de ser.

Pasadas las 10 de la noche, emergerán sobre el escenario unos jovencísimos Vamos con Todo. Oriundos de Guadalajara, se han convertido en una de las grandes esperanzas del rock urbano. Antaño conocidos como Volvoreta, triunfaron en el ansiado regreso del festival Valdorrock en 2023. Tanto que hasta el público más heavy acabó rendido a sus pies. Y encantado, como no podía ser de otra manera, tras comprobar que todavía hay chavales dispuestos a dar caña a base de guitarrazos.

Casualidades de la vida, en aquel Valdorrock también actuaron Vhäldemar. Puede que sean de Barakaldo, pero no cabe duda de que tienen pasaporte burgalés de por vida. En activo desde finales de los 90, mantienen una estrecha relación musical y de amistad con la provincia. Hasta tal punto que, cada cierto tiempo, es inevitable que regresen.

Más allá de su directo, que nunca decepciona, los Vhäldemar repasarán su discografía desde las 00:30 horas prestando especial atención a Sanctuary Of Death, su último álbum de estudio. No es de extrañar, dado que la crítica especializada se rindió a sus pies mientras el público también dictaba sentencia a su favor.

Aunque no hace falta ni decirlo, la entrada será gratuita y el evento está abierto a todos los públicos. Porque si algo ha demostrado el rock en general -y el heavy en particular- es su capacidad de unir a distintas generaciones en el amor por la música de alto voltaje.