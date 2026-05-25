El HUBU contratará 800 TAC y 2.500 resonancias con centros privados para reducir la lista de espera

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El Hospital Universitario de Burgos (HUBU) contratará con centros privados la realización de 800 tomografías computerizadas (TAC) y 2.500 resonancias magnéticas para intentar reducir la lista de espera acumulada para estas pruebas diagnósticas. La Gerencia de Atención Especializada ha licitado este servicio por un importe de 418.790 euros y un plazo de ejecución máximo de cinco meses.

Según los datos que constan en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el concurso se divide en dos lotes, el específico para TAC y otro para resonancias magnéticas, en el que se incluyen exploraciones complejas y algunas pruebas con anestesia. Las pruebas, en todo caso, deberán realizarse en instalaciones ubicadas en la capital burgalesa para facilitar el acceso de los pacientes del Área de Salud de Burgos.

De detallar las razones de este procedimiento se encarga el informe de insuficiencia de medios que también figura en la plataforma, elaborado por el propio complejo asistencial y rubricado por su gerente, Carlos Cartón. Justifica esta externalización por la falta de especialistas disponibles en el servicio.

En concreto, la plantilla orgánica la componen 29 especialistas. "Contamos con 4 asignados a radiología intervencionista con diversas reducciones de jornada que suponen más de un efectivo, 5 están exentos de guardias, a partir de mayo cesa un radiólogo para incorporarse en otra comunidad y, además, en junio otro se jubila con la imposibilidad de cobertura por ausencia de facultativos en bolsa de empleo", relata el responsable del centro.

A ello se suma la actividad que el HUBU mantiene tanto en el propio complejo asistencial burgalés como en el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro, donde también se presta cobertura radiológica. Así, el documento citado sostiene que, dada la situación de déficit, el servicio de Radiodiagnóstico no puede asumir toda la demanda asistencial con recursos propios.

Además, siempre según la memoria justificativa, "la situación se ha visto agravada por las huelgas desarrolladas entre diciembre de 2025 y febrero de 2026", que provocaron "un incremento notable de la lista de espera" para estas pruebas diagnósticas. El gerente reconoce en este texto que, pese a las medidas organizativas adoptadas e incluso con la ejecución de los procedimientos recogidos en el convenio especial con el Hospital de San Juan de Dios de Burgos, "la demora acumulada todavía no ha podido revertirse completamente", de ahí la licitación.

La fecha límite para recibir ofertas será el próximo jueves 28 de mayo. La adjudicación tendrá en cuenta no solo el precio ofertado, sino también aspectos como la ampliación de horarios, la antigüedad de los equipos o la reducción de los plazos de entrega de informes clínicos.

El contrato incluye además exploraciones de mayor complejidad, como resonancias de mama, cardíacas o vasculares, e incluso algunas pruebas que requieren anestesia. El pliego obliga también a que los centros adjudicatarios puedan atender no solo a pacientes ambulatorios, sino también a casos urgentes y pacientes hospitalizados derivados desde el HUBU e incluso establece tiempos máximos para la realización de las pruebas y la entrega de resultados. En el caso de pacientes urgentes, el TAC o la resonancia deberán efectuarse en un máximo de tres horas, mientras que los pacientes ambulatorios no podrán superar los diez días laborables de espera para la prueba.