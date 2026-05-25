El Correo de Burgos

Excavaciones en Atapuerca 2026: Preparados para abrir la guarida de antecessor

Un grupo de 40 excavadores empezarán el 20 de junio en diez yacimientos de Atapuerca. Se reforzarán con 200 más en julio. Entre los objetivos está el terminar de extraer el espacio que habitó Pink, el abuelo de Europa.

Trabajos de excavación el año pasado en el techo del nivel 6, subnivel 1, que se finalizaron el año pasado para abordar el grueso donde se conservan restos de antecessor.

Trabajos de excavación el año pasado en el techo del nivel 6, subnivel 1, que se finalizaron el año pasado para abordar el grueso donde se conservan restos de antecessor.SANTI OTERO

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Marta Casado
Burgos

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La cuenta atrás para iniciar una nueva campaña de excavación en los yacimientos de Atapuerca ha comenzado. ATA’26 calienta motores y el próximo 20 de junio un total de 40 investigadores experimentados se acercarán a la Trinchera del Ferrocarril para arrancar unos trabajos centrados en los grandes protagonistas de cada año: el abuelo de Europa (Pink), Homo antecessor, los preneandertales de la Sima y los neandertales de Fantasma y Estatuas. Los yacimientos se mantienen. Se extrae la secuencia de la vida en este rincón de la provincia de Burgos desde hace más de 1,3 millones de años hasta la Edad del Bronce.

«No nos hemos planteado abrir nuevos espacios porque lo que tenemos aborda una secuencia cronológica tremenda y, además, hay muchísimos elementos que analizar y procesar. Lo que hay en Atapuerca es único, hay compañeros que con mucha suerte ven uno o dos restos humanos durante todo el periodo de excavación o en su carrera, mientras que aquí salen en cada campaña», recuerda la codirectora de las excavaciones de Atapuerca, Marina Mosquera. 

La directora del Iphes de Tarragona es una de las tres investigadoras principales (IP) de la tercera dirección colegiada que afronta su segunda campaña al mando. Junto a ella se establecen como IP María Martinón (Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, Cenieh) y José Miguel Carretero (Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Burgos). Junto a ellos codirigen el proyecto Andreu Ollé (Iphes), Alfonso Benito (Cenieh) e Ignacio Martínez Mendizábal (Universidad de Alcalá). Con todos ellos se mantiene en la codirección Juan Luis Arsuaga, tras la jubilación de Eudald Carbonell y José María Bermúdez de Castro.

A la avanzadilla inicial que empezará a excavar en menos de un mes, se sumarán hasta 200 excavadores en turnos rotativos de 15 días hasta el 25 de julio. Entre ellos hay un grupo que coordina las diferentes excavaciones y personal que apoya esa labor. Es la responsabilidad en escala que permite ir formando en competencias de dirección a los veteranos, lo que hace posible que el proyecto Atapuerca siga teniendo la misma fuerza en esta tercera gestión y se prepare desde el principio para la cuarta. «Como decía José María Bermúdez de Castro, esto no es un proyecto de investigación, es un programa científico, académico, social y de divulgación. Es algo no tiene parangón con ninguna otra excavación en potencial, recursos, colaboración y apoyo social y de las administraciones», remarca la directora del Iphes de Tarragona.

Esta tercera generación de directores, seis más Arsuaga, ha logrado renovar la financiación del anterior equipo de dirección, y la campaña del año pasado se saldó como una transición tranquila para la que todos llevaban años preparándose. «Es verdad que seis somos muchos, o eso puede parecer, pero cuando nos encargábamos del apoyo a los codirectores, como los segundos de a bordo, ya trabajábamos juntos. El paso del año pasado pudo ser más de cara al público, porque nosotros seguimos haciendo lo mismo», reconoce Mosquera. La transición ha sido tranquila y, lejos de generar tensiones, «nos ha acercado más en esa dirección colegiada en la que cada uno aporta su opinión sobre algo o recuerda que hay que seguir tal protocolo… Si alguien esperaba problemas, se va a llevar una decepción porque somos muy aburridos», insiste.

En su segundo año de dirección colegiada de las excavaciones, con la coordinación logística del burgalés José Ignacio Alonso, llegó el momento de empezar a desentrañar los secretos de la guarida de Antecessor a gran escala. Este año se abre en extensión el subnivel del campamento donde se han localizado gran parte de los fósiles canibalizados que describieron la primera especie homínida española en el árbol de la evolución humana mundial. «Ya abordamos este año el nivel TD-6 2, que es donde en los dos sondeos anteriores se han encontrado los principales restos fósiles del registro de antecessor. Ahora se abre el pastel de verdad», afirma Mosquera.

Ha llevado más tiempo del esperado. El nivel TD-6 1 planteó más complicaciones de lo que vaticinaron los sondeos. Estos eran de poca extensión. El primero, un testigo para conocer la profundidad del yacimiento y los periodos con registro conservado. El segundo, un retranqueo obligado por las circunstancias que está ya en la base de Gran Dolina, el nivel TD-4. «En anteriores incursiones no habíamos visto esta riqueza del techo del nivel seis, ha sido complejo porque abordamos la excavación en superficie nivel por nivel. Es decir, no se baja mucho en un lado y en otro nada, sino que vamos abriendo toda la superficie para tener todo el contexto», añade. De esta manera, se han observado una especie de alteraciones o erosiones en algunas partes del yacimiento, unos 40 metros cuadrados, donde se han recuperado una docena de fósiles nuevos, pero, sobre todo, una serie de coprolitos (heces fosilizadas) de hiena. En total, se han mapeado y registrado 1.300, lo que ha retrasado el festival de restos humanos de Homo antecessor al que se espera llegar este próximo verano.

Trabajos en el yacimiento de Penal que coinciden con el nivel de TD-6

Trabajos en el yacimiento de Penal que coinciden con el nivel de TD-6©Tomas Alonso

Penal, el otro lado de TD-6

El registro de Antecessor no está solo en el nivel 6-2 de Gran Dolina. También se encuentra en El Penal, donde se aborda la excavación de lo que es la continuidad del TD-6 al otro lado de la Trinchera del Ferrocarril. Algo que ya se confirmó el año pasado por la coincidencia del registro mineral del sedimento, la superficie del nivel que encaja con el otro lado y la presencia del registro fósil característico de la guarida de Antecessor: la musaraña Dolinasorex. Además, las piezas de industria lítica son similares a las que se conocen del otro emplazamiento.
La pendiente de Sima del Elefante donde se encontraron los restos de Pink. 

La pendiente de Sima del Elefante donde se encontraron los restos de Pink. Maria D. Guillén IPHES-CERCA

Se agota el mundo de Pink

Estos niveles de antecessor, de 850.000 años de antigüedad, darán mucho de sí. Pero hay otras zonas críticas. Entre las que se empezará a excavar este 20 de junio se encuentra Sima del Elefante. El primer yacimiento de la Trinchera del Ferrocarril es el único del complejo registro de Atapuerca que ha ofrecido restos humanos en dos épocas distintas, situadas en un nivel de más de 1,3 millones de años. El mundo de Pink, el abuelo de Europa, está a punto de agotarse. «Seguimos con el sedimento de Pink, el Homo affinis erectus, se ha recuperado algo de fauna y parte de su industria lítica. Esperemos sacar algo más, pero se está terminando de excavar», señala.
No será la última noticia que haya al respecto puesto que, como sucede en otros yacimientos, lo excavado es una parte mínima del grueso terreno de sedimento que se esconde hacia el interior del complejo de galerías de la sierra. «Aunque se acabe ahora mismo el nivel, no será lo último que veamos de la época de Pink, Elefante es una cueva grandísima y no sabemos lo que puede quedar hacia dentro». Ya hay restos humanos, parte del rostro de la especie, industria y fauna procesada. Lo suficiente para inferir la difícil supervivencia, en un entorno húmedo como el que le rodeaba hace más de un millón de años, de este homínido de rasgos africanos que llegó hasta la parte norte de la península.
Yacimiento Gran Dolina TD-4, de 900.000 años. Es la base del yacimiento que también se excava en el exterior. SANTI OTERO

Yacimiento Gran Dolina TD-4, de 900.000 años. Es la base del yacimiento que también se excava en el exterior. SANTI OTERO

TD-4, la base de la casa de antecessor

Entre los registros fósiles más antiguos también está la base de Gran Dolina, denominado TD-4. Se sitúa en torno al millón de años y, aunque no hay presencia humana ni restos antrópicos (piezas de animales procesadas por el ser humano), sí se encuentra una fauna característica en conexión anatómica.
En la Sima de los Huesos a penas caben cinco personas. JAVIER TRUEBA (MSF)

En la Sima de los Huesos a penas caben cinco personas. JAVIER TRUEBA (MSF)

Tras la entrada a la Sima de los Huesos

Otro de los yacimientos míticos que volverá a abrirse este año será la Sima de los Huesos, en donde se trabaja para encontrar la entrada al rincón más profundo de Atapuerca. Aquí se han detectado 29 individuos, con un registro esquelético de unos 7.600 fósiles de una especie aún sin nombrar: los preneandertales, de los que se han rescatado una veintena de cráneos.
La superficie de excavación en Galería la ha convertido en una cavidad de la Sierra de Atapuerca.

La superficie de excavación en Galería la ha convertido en una cavidad de la Sierra de Atapuerca.©Tomas Alonso

Galería, la mina de carne en Atapuerca

El rincón a donde esas poblaciones acudían a provisionarse de carne es Galería. Estas comunidades podrían haber sido depositadas de manera intencional en lo más profundo de la sierra de Atapuerca. Este yacimiento abarca los 300.000 años de antigüedad, con muestras de industria lítica y las carcasas de los animales que caían en su trampa natural.
Yacimiento de Cueva Fantasma, el refugio de los últimos neanderatles en un contexto muy frío y en convivencia con un activo grupo de hienas.

Yacimiento de Cueva Fantasma, el refugio de los últimos neanderatles en un contexto muy frío y en convivencia con un activo grupo de hienas.SANTI OTERO

Fantasma, el final del mundo neandertal

El rincón a donde esas poblaciones acudían a provisionarse de carne es Galería. Estas comunidades podrían haber sido depositadas de manera intencional en lo más profundo de la sierra de Atapuerca. Este yacimiento abarca los 300.000 años de antigüedad, con muestras de industria lítica y las carcasas de los animales que caían en su trampa natural.
el mundo neandertal
Trabajos para desentrañar el taller neandertal que cerró la entrada exterior de Galería de las Estatuas.

Trabajos para desentrañar el taller neandertal que cerró la entrada exterior de Galería de las Estatuas.SANTI OTERO

Estatuas, dos yacimientos separados por la pared de la cueva

En Estatuas Exterior se excava un taller neandertal de entre 40.000 y 60.000 años de antigüedad. Es un yacimiento interesante porque solo abordan la superficie, se empezó a trabajar en él en 2020, pero ya conocen que, por debajo, conecta la época de industria achelense con el inicio del musteriense (la tecnología neandertal) y su proceso de perfeccionamiento. En el interior se trabaja desde hace un año en un hogar neandertal que se conservó cual cofre, porque el acceso por primera vez apenas data de hace unas décadas. Aquí se ha hecho arqueología molecular, extrayendo el ADN de cinco individuos a partir del rastro genético que dejaron en el sedimento, además de dos restos humanos.
Imagen de trabajos de excavación en la cueva El Mirador, en Atapuerca. RAÚL G. OCHOA

Imagen de trabajos de excavación en la cueva El Mirador, en Atapuerca. RAÚL G. OCHOA

Los modernos: en Mirador artistas y cocineros

Los yacimientos de época más moderna que se excavan en Atapuerca son El Mirador y El Portalón de Cueva Mayor. Abordan la época de los primeros agricultores y ganaderos de la meseta castellana. En el primero se investiga el Neolítico antiguo, con presencia de rediles de ganado y espacios donde empiezan a aflorar pigmentos y restos de un hogar para estudiar la dieta de estos grupos (gracias a los restos de alimento que quedaron adheridos a la cerámica hace más de 7.300 años)
En la parte de abajo está el hogar de los primeros agricultores de la Meseta. Arriba excavan la Edad del bronce.

En la parte de abajo está el hogar de los primeros agricultores de la Meseta. Arriba excavan la Edad del bronce.©Tomas Alonso

Los Modernos II: en Portalón del hogar a los caballos

En Portalón se han encontrado suelos de hogares preparados de los más antiguos que se han registrado (que no se conservan porque se destruyen en la propia excavación) del neolítico. Es el registro de los primeros agricultores que, además, eran expertos en cazar caballos, de la meseta. En Portalón también hay una zona del Bronce antiguo, lo más reciente de Atapuerca, que son herederos de un pasado de más de un millón de años. Todo el rastro de cinco especies del árbol genealógico de la humanidad está presente en este rincón, del que solo se ha podido extraer una mínima parte de su potencial a lo largo de tres generaciones de científicos.
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